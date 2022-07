Il Cagliari Beach Soccer giocherà le finali scudetto del campionato Under 20. Il 2-4 di ieri contro Terracina vale l'accesso aritmetico con un turno d'anticipo, ma la partita in programma oggi alle 18 contro i padroni di casa del Farmaè Viareggio ha comunque una sua valenza. Il match conclusivo della regular season di questo pomeriggio determinerà l'avversario dei rossoblù di Wilson Santos Araujo in semifinale: col primo posto (serve battere il Farmaè Viareggio o arrivare ai rigori, anche perdendo) l'incrocio sarà domani alle 18 col Catania, col secondo (perdendo nei tempi regolamentari) appuntamento due ore prima contro la Lazio. Un altro risultato di spessore per il Cagliari, già qualificato ai playoff con la prima squadra (sempre con Wilson Santos Araujo come allenatore, finali dal 5 al 7 agosto al Poetto), e che vedrà l'Under 20 sarda tornare in campo domenica sempre a Viareggio per una delle due finali: terzo e quarto posto alle 16, primo e secondo posto alle 18.30.

Successo decisivo. Ieri è arrivata una vittoria per 2-4 contro il Terracina, che ha permesso di chiudere il discorso qualificazione. Il Cagliari ha trovato il vantaggio al 7' con Chighini, raddoppiando un minuto dopo di testa con Velardiez. Quest'ultimo ha poi sbagliato un rigore nel secondo tempo, dove gli avversari hanno accorciato con Cavalieri all'11'. Nella terza frazione Velardiez fa doppietta al 2' e rende inutile la rete di Tuccinardi al 6', anche perché Rodríguez dal limite a tre secondi dal fischio finale trova il 2-4 definitivo.

