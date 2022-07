La trasferta del Cagliari a Settimo Torinese, valevole per il girone D della Poule Salvezza della serie A di baseball, si è chiusa in pareggio. Nel primo match, ai rossoblù non sono bastati i punti conquistati da Angioi, Pestana e Cambarau né le prestazioni dei lanciatori Murgia, Urdaneta e Contu. I piemontesi sono passati subito avanti (4-0 al 1º inning), hanno costretto i cagliaritani a inseguire (8-5 al 6º) e hanno poi chiuso i conti anzitempo per “manifesta superiorità” grazie ai 7 punti siglati nella settima ripresa, valsi il 15-5 finale. Nel secondo match, il Cagliari si è imposto 2-3 al secondo extra inning grazie al punto di Turino su una valida di José Pablo Cuesta, che è stato anche il rilievo di Fandino e lanciatore vincente.

In B, pari anche per l’Alghero, che ha sfruttato parzialmente il fattore campo contro la capolista Codogno. In gara1, giocata sabato, la Catalana è stata battuta 5-6 dai lombardi, che domenica hanno incassato il rotondo 8-2 confezionato nel secondo match della serie dagli algheresi, ora terzi nel girone A con 14 vittorie e 12 sconfitte all'attivo.

Softball. In A2 di softball, doppia sconfitta per la Supramonte Orgosolo, che a Passo Buole è stata battuta 5-2 e 7-5 dall’Avigliana e resta penultima nel girone A.

Soddisfazione, invece, in casa Shardana Iglesias dopo il terzo posto ottenuto dall’U16 al Torneo Internazionale “Giancarlo Bianchi” di Saronno, quattro-giorni di gare a cui hanno partecipato anche Bollate, La Loggia, Saronno, Blue Angels, Tex Town Tigers, Sotfball School e la nazionale italiana U14.

