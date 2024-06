Comincia con un successo e un KO l'esperienza del Cagliari Beach Soccer nella tappa di Gaeta. Le ragazze si impongono in Serie A per 6-5 sul Città di Milano, mentre la squadra maschile perde 3-7 nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Terracina.

Vittoria all'esordio. Dopo l'esperienza internazionale nell'Euro Winners Cup, per le ragazze del Cagliari Beach Soccer il campionato inizia con un successo. Nella prima giornata del Gruppo B di Serie A, le rossoblù superano il Città di Milano per 6-5. Apre Veronica Privitera al 5' del primo tempo, ma nel quarto di recupero pareggia Villar. Nella seconda frazione da 12' le lombarde vanno in vantaggio con una conclusione da metà campo di Ponzini al 7', ripresa subito dopo da un tiro dalla distanza di Taii. Nell'ultimo minuto prima della seconda interruzione ancora Milano avanti, con Natacchioni, ma il terzo e ultimo tempo sorride al Cagliari: Taii, su assist di Fabiana Vecchione, pareggia al 2'; proprio Vecchione al 6' firma il vantaggio su punizione e due minuti dopo Giulia Olivieri allunga. Fa doppietta Privitera all'11' ed è fondamentale, perché nell'ultimo minuto Ponzini e Xaxo accorciano ma senza rimettere in discussione il risultato. Domani riposo, sabato ritorno in campo alle 15.45 con l'AEK Crotone.

Eliminazione. Niente fase finale di Coppa Italia, invece, per la formazione maschile del Cagliari Beach Soccer. I ragazzi guidati da Alejandra Argento (che allena anche le donne) perdono 3-7 contro il Terracina nel turno preliminare. Show di Lucas Duarte, che firma il vantaggio al 4': è lui stesso a raddoppiare poco dopo su punizione, fare tris sul calcio d'inizio del secondo tempo, firmare il poker al 4' e la cinquina al 5' dalla sua trequarti. Il terzo tempo di gioco inizia con Matteo Cosci che trova il primo gol del Cagliari, ma il Terracina allunga di nuovo con una doppietta di Borelli al 6'. Inutili le successive reti di Gabriele D'Onofrio e Michele Gemignani negli ultimi minuti. Domani si replica, sempre alle 19 e contro il Terracina ma nella prima giornata della Poule Promozione.

