Il Cagliari Beach Soccer Under-20 sale a quota due vittorie in tre partite nel suo campionato.

I rossoblù bissano il successo di ieri sul Città degli Eventi, piegando per 3-5 l’Ecosistem Lamezia. Tre minuti e il match di Viareggio è già sbloccato, con un tiro da poco oltre la metà campo di capitan Roberto Boi. Al 6’ il raddoppio su rigore, procurato e trasformato da Roberto Galindo Suárez che fa doppietta all’8’ a seguito di una giocata sulla destra di Melis. Nel secondo tempo marcatura multipla per Roberto Boi, in sforbiciata al 6’, un minuto più tardi accorcia Mollo per l’Ecosistem Lamezia ma al 12’ Suárez fa tripletta di testa su corner di Roberto Boi.

Il terzo e ultimo tempo da dodici minuti è una passeggiata per il Cagliari, che attende solo la fine dell’incontro. L’Ecosistem Lamezia accorcia con un rigore di Carrozzino (11’) e la doppietta di Mollo (12’), ma senza possibilità di riaprire la partita.

La classifica. Con questo successo il Cagliari Beach Soccer sale a 6 punti e domani alle 16.30 affronterà il Catania (capolista a +1) in uno scontro diretto per il Girone A, dal quale le prime due accedono alle Final Four.

