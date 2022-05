Si accinge ad arrivare alla conclusione la regular season del torneo di Promozione regionale di basket.

Girone Sud. Tredicesima di ritorno nel quale si registra la sconfitta della capolista Sulcis Spes Sant’Antioco, sul campo dello Spirito Sportivo, per 48-40. Sulcitani che mantengono la vetta con buon margine, anche se alle spalle accorcia le distanze il Sinis che, nello scontro diretto contro il Condor Monserrato, vince in trasferta per 41-52. Netta la vittoria del Jolly Dolianova, contro il Siliqua, per 76-32, grazie anche ai 19 punti realizzati da Toro. Stesso discorso per il Carloforte che si impone contro il Sinnai (79-51). Infine, colpo esterno del Beta, sul campo del Basket Quartu A, per 56-73, con 14 punti realizzati da Mereu. Si gioca stanotte, infine, Su Planu-Poetto, scontro diretto che vale la momentanea terza piazza.

Girone Nord. Altra giornata di recuperi che vede la Gabetti Masters andare in vetta solitaria. I sassaresi, infatti, vincono contro la Ichnos Nuoro (50-78 con 19 punti di Casu) e approfittano della sconfitta dell’Aurea, in casa, contro la Pallacanestro Nuoro per 71-77 (nuoresi trascinati da Zidda, autore di 20 punti). Negli altri recuperi la Dinamo 2000 vince contro la Demones Ozieri (66-60) e lancia l’assalto alla seconda piazza. Netti successi anche per Santa Croce, sul campo del Macomer 2.0 (43-69) e del CMB Porto Torres (74-39) sull’Olimpia Olbia. Chiudono il quadro di un weekend intenso le vittorie dell’Arzachena (57-67 contro la stessa Olimpia) e della 80&Co. Basket contro Macomer 2.0 (66-54).

© Riproduzione riservata