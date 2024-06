Non solo barche. Per una mattina lo stagno di Cabras è stato invaso da tantissimi studenti, circa settanta. A Cabras si è svolto pochi giorni fa il Campionato regionale studentesco di canoa kayak, per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Hanno vinto la squadra maschile e quella femminile dell’Istituto comprensivo del paese, qualificandosi per la fase nazionale in programma il prossimo autunno a Castel Gandolfo. Per quelle superiori ha avuto la meglio il liceo Mariano IV d’Arborea di Oristano: in questo caso però non è prevista una fase nazionale.

Ha organizzato l’evento il Comitato regionale della Federazione Italiana Canoa e Kayak in collaborazione e dall’Ufficio scolastico regionale. L’organizzazione operativa della prova è stata affidata invece al Circolo Nautico Oristano e al Comune di Cabras.

Per le scuole secondarie di secondo grado ha vinto la classifica assoluta maschile Gianmarco Serra seguito da Riccardo Pontis e da Federico Anedda. Nel settore femminile primo posto per Elena Murtas, davanti ad Anita Testa. La vittoria nelle staffette è stata per Riccardo Pontis, Gianmarco Serra, Elena Murtas e Anita Testa del Mariano IV. Per le scuole secondarie di primo grado primo posto assoluto maschile per Enrico Luigi Solinas dell’Istituto comprensivo 2 di Oristano. Per la classe 2010 ha vinto Luca Ibba dell’Istituto comprensivo 2 di Quartu Sant’Elena, successo poi per Samuele Spanu dell’Istituto di Cabras.

La scuola media del paese ha portato a casa anche il titolo staffette con Fabio Dolenz, Giacomo Greco, Daniele Manca e Fabio Diana. Per le scuole medie primo posto per Giorgia Cubadda dell’Istituto comprensivo di Cabras, Silvia Santamaria dell’Istituto comprensivo 2 di Quartu Sant’Elena è stata la prima tra le 2010, Martina Manconi dell’Istituto comprensivo 2 di Oristano ha vinto tra le 2012. Successo anche per la staffetta formata da Laura Abis, Sara Camedda, Giorgia Cubadda e Annagioia Matta.

