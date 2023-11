Dopo tre affermazioni esterne, arriva anche il momento della prima vittoria casalinga per l'Esperia Cagliari, che a Monte Mixi supera per 79-68 la Fortitudo Isernia e porta a casa il quarto successo (secondo consecutivo) nel campionato di Serie B Interregionale.

Gara solida e continua per gli uomini di Manca, che hanno saputo domare le resistenze di un avversario guidato dalla grande vena offensiva di Seguenti Monacelli, autore di 34 punti. In casa esperina, invece, a lasciare il segno sono stati Kucan (23 personali con il 70% dal campo), il pivot Thiam (doppia-doppia da 15 punti e 13 rimbalzi) e le due ali Picciau e Locci.

Dopo un primo quarto vivace ma contrassegnato dall'equilibrio (25-23 per l'Esperia alla prima sirena), Villani e compagni hanno provato a prendere il sopravvento a metà del secondo periodo con il +6 firmato Kucan (33-27). Isernia, però, ha reagito prontamente affidandosi a Seguenti Monacelli, ma una tripla di Sanna ha permesso ai cagliaritani di presentarsi avanti alla pausa lunga (38-36).

Al rientro in campo Kucan ha provato subito a guidare il nuovo allungo sul +8 (47-39), mettendo in allarme il tecnico molisano Forgione. Il buon momento del croato è valso anche il +13 (56-43) al 26', ma non è bastato per spegnere le resistenze degli avversari, capaci di rimettersi in scia all'ultimo mini intervallo (61-54).

Mantenendo i nervi saldi, e sfoderando una buona difesa, i granata sono riusciti a proteggere senza grossi rischi il loro vantaggio nell'ultimo quarto fino a condurre in porto un preziosissimo successo (quarto nelle ultime 6 partite) con il finale di 79-68.



Esperia-Isernia 79-68

Esperia Cagliari: Pili ne, Cabriolu, Kucan 23, Floridia 6, Potì 6, Villani 2, Thiam 15, Picciau 9, Locci 10, Tocco ne, Corsi ne, Sanna 8. Allenatore Manca

Fortitudo Isernia: Diana, Seguenti Monacelli 34, Batalskyi, Doglio 9, Compagnoni 7, Arrighini 4, Idrissou 4, Bonucci, Russo 8, Raicevic 2. Allenatore Forgione

Parziali: 25-23; 38-36; 61-54





