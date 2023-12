La Ferrini Delogu Legnami difende la vetta, ma Sennori resta in scia. L'undicesimo e ultimo turno d'andata della Serie C Unica ha visto il ritorno alla vittoria dei quartesi, che dopo due sconfitte consecutive hanno ripreso la marcia regolando al PalaSant'Elena la Dinamo Academy Alghero (107-76). Reazione di carattere per la squadra di Daniele Cocco e Nicola Elia, che ha dominato fin dal primo periodo (32-17 al 10') guidata dal solito, incontenibile Samoggia, top scorer dell'incontro con 36 punti a referto.

I biancoverdi salgono a quota 16 punti in classifica e tornano solitari al primo posto, approfittando del turno di riposo dell'Olimpia Cagliari. Ma ora si fa sentire la pressione dell'incalzante Innovyou Sennori, che nel prologo di venerdì ha regolato la Torres (97-77) staccandola nel finale con un break decisivo di 28-18. Oltre metà del fatturato offensivo sennorese è stato griffato dal capitano Enrico Merella e dal pivot ceco Jiri Hubalek, che promette sempre più di essere un fattore determinante nel torneo.

Affermazione preziosa anche per il Sant'Orsola, che al PalaSimula di Sassari ha regolato Il Veliero Calasetta (107-78) al termine di 40 minuti trascorsi sempre in vantaggio. Scatenati Puggioni e Bergdolt (58 punti in tandem).

Continua a scalare posizioni in classifica anche la Manitech Elmas, che al PalaDelrio ha fatto sua la battaglia contro il Cus Sassari (81-73). Per la formazione allenata da Marco Benucci si è trattato della seconda vittoria consecutiva.

Può esultare anche l'Astro, che dopo 9 sconfitte consecutive ha finalmente mosso la sua classifica superando al PalaMellano l'Antonianum (88-79). Un successo che certifica i segnali di crescita mostrati dalla compagine di Frau, lanciata dai 20 punti a testa di Bonacci e Poma.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 16, Innovyou Sennori e Olimpia Cagliari 14, Sant'Orsola e Torres 12, Antonainm e Manitech Elmas 10, Il Veliero Calasetta e Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari, Astro Cagliari 2.

Sennori-Torres 97-77

Innovyou Sennori: Melis, Cordedda 15, Corrias, Cherchi 2, S. Piras 5, M. Piras 3, Merella 25, Marreu 3, Pisano 10, Bertolini 9, Hubalek 25, Medda. Allenatore G. Piras

Sef Torres: Dore 18, Raffo, Biolchini 10, Tanda ne, Spano 5, M. Piredda 6. N. Pisano ne, Canu ne, S. Piredda 21, R. Pisano 14, Panai, Fiori 3. Allenatore Carlini

Parziali: 20-12; 42-35; 69-59

Sant’Orsola-Calasetta 107-78

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 24, Puggioni 34, Ledda 3, Serra 20, Loi, Mura, Desole ne, Fara, Gueye 4, Usai 10, Scanu Manunta 11. Allenatore Porcu

Il Veliero Calasetta: D. Zucca, Pipiciello 5, S. Zucca 18, Werlich 27, Paddeo 2, Salis 11, Ivaldi 1, Vigo, Mattana 2, Barreiro 12. Allenatore Magiera

Parziali: 26-17; 54-32; 77-54

Ferrini-Dinamo Ac. 107-76

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Graviano 27, Saba 9, Vadilonga, Pedrazzini 16, Pisu 3, Samoggia 36, Madau, Marras 16, Porru. Allenatore Cocco

Dinamo Academy Alghero: Macciocu 5, Angius 10, Obino 8, Denti 3, Giua 3, Cubeddu, Pitirra 4, S. Casu, Mura 3, Casselli 11, E. Casu 23, Barabino 6. Allenatore Mura

Parziali: 32-17; 60-37; 85-49

Elmas-Cus Sassari 81-73

Manitech Elmas: Biggio 7, Secci, Podda 12, Oppo ne, Di Ciaula 8, Olla 16, Vadilonga 8, Boetti 4, Serra 18, Carrucciu 8. Allenatore Benucci

Cus Sassari: Onali ne, Dongu 3, Demartis, Lizzeri, Spanu 32, Ruiu ne, Campus 2, Cecchini 14, D’Elia 22, Gaio. Allenatore Sassu

Parziali: 19-13; 38-34; 59-48

Astro-Antonianum 88-79

Astro Cagliari: Sechi 6, Susini, Manca 6, A. Bonacci 7, Balia ne, Kalz ne, L. Bonacci 20, Solinas 9, Badellino 12, Poma 20, Bonomo 8. Allenatore Frau

Antonianum Quartu: Astara 11, Pau 2, Ruggeri, Passa 16, Saddi 6, Dessì ne, Jordan 14, Onnis 9, Piludu 9, Mattana ne, Oliva 12. Allenatore Bogo

Parziali: 23-21; 40-43; 68-64

