Pur con una rotazione ridotta ad appena 8 uomini, la Ferrini Delogu Legnami supera anche Il Veliero Calasetta al PalaSant'Elena e mantiene salva la sua imbattibilità nel campionato di Serie C Unica di basket maschile (80-71). Decisivo il rendimento offensivo del trio Samoggia-Graviano-Pedrazzini, autore di 74 sugli 80 punti di squadra. In casa tabarchina, invece, si è fatta sentire l'assenza di Werlich.

Dodici punti in 23 minuti: è questo il fatturato di Jiri Hubalek nel suo atteso esordio con la canotta dell'Innovyou Sennori, vittoriosa senza patemi nella sfida interna con l'Astro (92-69). La squadra di Piras ha dominato in lungo e in largo nel primo tempo (52-16 alla pausa lunga) per poi amministrare con facilità. Top scorer il capitano Enrico Merella (21 personali).

Procede nel migliore dei modi anche il percorso dell'Olimpia Cagliari, che al PalaEsperia non fa sconti al Cus Sassari (95-65). I "Pumas" di Roberto Zucca mettono la gara in discesa già al 20' toccando il +25 e si godono i nuovi progressi dei loro giovani talenti. A cominciare da Pili, a referto con 23 punti.

Rimonta vincente per l'Antonianum, che in casa parte male contro la Manitech Elmas (25-14 per i masesi alla prima sirena), ma viene fuori alla distanza e vince grazie a un parziale di 14-5 negli ultimi 10 minuti (71-66). Sugli scudi Jordan (17) e Piras (14).

Vince, infine, anche la Torres di Carlini, che regola il Sant'Orsola (78-76) nel derby trascinata dal trio Carta-Piredda-Pisano (63 punti in tre) e si prende il terzo posto in classifica. Vani i 28 di Puggioni per gli arancioneri di coach Porcu.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 14, Olimpia Cagliari 12, Torres 10, Sant'Orsola, Antonianum e Innovyou Sennori 8, Il Veliero Calasetta, Manitech Elmas e Dinamo Academy Alghero 6, Cus Sassari 2, Astro 0.

Torres-Sant’Orsola 78-76

Sef Torres: Carta 4, Dore 24, Raffo 2, Biolchini ne, Spano ne, M. Piredda 2, Canu 3, S. Piredda 19, Pisano 20, Cabras 4, Fiori. Allenatore Carlini

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 2, Puggioni 28, Ledda ne, Solinas, Serra 17, Aroni 4, Desole 7, Fara 6, Gueye ne, Usai 8, Scanu Manunta 2, Fancello 2. Allenatore Porcu

Parziali: 22-28; 45-42; 67-55



Ferrini-Calasetta 80-71

Ferrini Delogu Legnami: Graviano 28, Vadilonga 4, Pedrazzini 15, Samoggia 31, Madau, Marras 2, Porru. Allenatore Cocco

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Porricino 3, Boi ne, Pipiciello 18, S. Zucca 18, Salis 11, Ivaldi 2, Vigo ne, Mattana 4, Barreiro 15. Allenatore Magiera

Parziali: 25-17; 44-41; 62-54

Olimpia-Cus Sassari 95-65

Olimpia Cagliari: Motzo 9, Tocco 11, Piana 5, Piras 5, Chessa 3, Palazzi 2, Dessì 5, Frattaroli 14, Pili 23, Pandori 6, Corsi 12. Allenatore Zucca

Cus Sassari: Dongu, Gaio, Spanu 22, Onali, Campus 2, Cecchini 22, D’Elia 15, Lizzeri 2, Demartis, Ruiu 2. Allenatore Sassu

Parziali: 26-18; 55-30; 72-46

Sennori-Astro 92-69

Innovyou Sennori: Nieddu 1, Corrias 7, Hubalek 12, Cherchi 4, S. Piras 21, Doneddu, M. Piras, Merella 21, Marreu ne, Pisano 11, Presta 10, Medda 5. Allenatore G. Piras

Astro Cagliari: Sechi 3, Susini 10, A. Bonacci 10, Sanciu 24, L. Bonacci 11, Solinas 2, Poma 2, Bonomo 7. Allenatore Frau

Parziali: 28-10; 52-16; 70-37



Antonianum-Elmas 71-66

Antonianum Quartu: Astara, Pau 2, Piras 14, Tiragallo ne, Ruggeri ne, Passa 9, Saddi 10, Jordan 17, Onnis 8, Piludu 11, Mattana ne, Oliva. Allenatore Bogo

Manitech Elmas: Secci ne, Podda 6, Oppo, Boi, Di Ciaula 17, Olla 15, Nanni 2, Vadilonga 2, Boetti 4, Pinna ne, Serra 2, Carrucciu 18. Allenatore Benucci

Parziali: 14-25; 38-46; 57-61

