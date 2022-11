La settima giornata della C Gold di basket, vedrà l’Esperia Cagliari ospitare, alle 17 di oggi, lo Scu.Ba. Frosinone. L’Esperia, dopo la sconfitta interna col Ferentino e quella in trasferta col Grottaferrata, andrà in scena sul parquet di casa con l’obiettivo di ritrovare la vittoria. E per farlo dovrà avere la meglio sui ciociari, che sono il fanalino di coda del torneo ancora a quota zero.

Oltre a poter contare su un buon roster, in cui spicca l’argentino Valentin Garello, secondo miglior marcatore del torneo con 119 punti e una media di 19,8 a partita, e su uno Stefano Locci appena tornato a disposizione e apparso già in palla, gli esperini desiderano sfruttare il fattore campo e per questo hanno chiamato a raccolta il pubblico cagliaritano e optato, ancora, per l’ingresso gratuito.

C Silver. Si giocheranno tutti alle 18 di oggi i quattro incontri dell’ottava giornata di C Silver. A Ploaghe, la Sef Torres farà gli onori di casa con la Ferrini Delogu Legnami in un match che si preannuncia molto combattuto. Il Cus Sassari, invece, ospiterà l’insidiosa neopromossa Manitech Elmas, mentre il Buk affronterà l’Olimpia davanti al pubblico di Uri. Il Veliero Calasetta, dopo i successi su Olimpia e Buk, proverà a calare il tris in casa contro l’Antonianum, che arriva da un turno di riposo preceduto però dalla prima vittoria stagionale.

© Riproduzione riservata