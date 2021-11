“Nessuna nuova, buona nuova”, recita il detto. Se non fosse che, nel caso dell’Olbia, l’assenza di novità riguarda l’infermeria. Dunque, nulla di buono dal momento che è ancora piena.

Troppe assenze. Anche sabato contro il Pontedera Max Canzi dovrà rinunciare a diversi giocatori: oltre al portiere Giuseppe Ciocci, operato la scorsa settimana e fuori quantomeno fino a gennaio, l’allenatore dei bianchi non potrà disporre di Christian Arboleda in difesa ma, soprattutto, di Manuel Giandonato a centrocampo. Vittima di uno stiramento e ai box da metà ottobre, l’esterno ex Arzachena ha ripreso a correre ma è ben lungi dal pieno recupero.

Giandonato ancora ai box. Quanto a Giandonato, alle prese anche lui con alcuni problemi muscolari, questa settimana non si è allenato, di modo che salterà la sfida con i toscani, anticipo della 16ª giornata di Serie C, e, presumibilmente, quelle successive con la Vis Pesaro fuori e con la Fermana al “Nespoli”. Sperando di rivederlo tra i convocati per l'incontro col Grosseto, appuntamento, quest’ultimo, che chiuderà il girone di andata dei bianchi in trasferta il 19 dicembre.

Una buona notizia. A rendere meno pesante il passivo arriva la notizia del recupero di Giuseppe Pinna: il giovane attaccante dell’Olbia ha ripreso ad allenarsi col resto del gruppo e potrebbe essere disponibile già sabato. Una freccia in più, in chiave turnover, all’arco di Canzi, che, oltre alle assenze per infortunio dei suddetti giocatori, deve far fronte alla stanchezza di quelli che sono stati maggiormente impiegati finora.

© Riproduzione riservata