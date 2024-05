Successo del "1° trofeo città di Burcei", specialità Mountain bike, organizzata dalla "ASD Polisportiva Burcerese. Scuola MTB Burcei", con la collaborazione del Comune. Una festa che ha coinvolto diverse scuole di MTB proventi da Cagliari, Quartu, Selargius, Lanusei, Villaputzu, Loceri, Cardedu e Barisardo. I piccoli atleti hanno avuto l’opportunità di muovere i primi passi in bici ma anche di assaporare l’emozione e la tensione della gara.

«Il nuovo gruppo direttivo della Polisportiva Burcerese, che si è costituito lo scorso anno - dice il presidente Enzo Monni - sta portando avanti diverse iniziative. Non solo calcio, ma anche altre specialità, tra queste la Mountain bike. Questa attività ha avuto inizio lo scorso anno su proposta dell’istruttore Antonello Frau che con passione e impegno sta portando avanti questo progetto con l’obiettivo di far crescere questa disciplina nel nostro paese. I presupposti ci sono, grazie all’amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto mettendo a disposizione uno spazio per la realizzazione del “Bike Park” dove i nostri piccoli atleti possono allenarsi in sicurezza sperimentando le loro abilità su una varietà di percorsi e ostacoli progettati appositamente per loro».

Nell'occasione, c'è stata anche l’inaugurazione ufficiale del "Bike Park comunale" alla presenza del sindaco Simone Monni.

«La buona riuscita di questi eventi - ha aggiunto il presidente Enzo Monni - è stata possibile grazie alla collaborazione e partecipazione di tutti. Ringrazio in particolare le ASD ciclistiche, l'assistente meccanica Gianni Pistidda, il giudice di gara Innocenzo Gallozza, la disponibilità e la presenza della Misericordia di Burcei, la collaborazione della Protezione Civile di Sinnai e infine l’Istruttore Antonello Frau e i dirigenti della Polisportiva Burcerese: Antonio, Luca, Cesare, Sandro, Giovanni Paolo e Antonello».

