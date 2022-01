Buona prova per Andrea Calcagno nel Torneo Natale-Open (montepremi 4mila euro), disputato sul veloce indoor del Circolo tennis Ata Battisti di Trento. Per lui era la prima partecipazione in un Open oltre Tirreno.

Tra gli 88 partecipanti, il 2.7 punto di forza del Tc Moneta, seguito dal maestro Gino Asara, è entrato in gara della Sezione 3 del tabellone di singolare maschile, dov'era accreditato della quinta testa di serie, mettendo in fila tre under 18: all'esordio Cristian Cauzzi (3.1 del Ct Arco) 7-6, 6-1, poi Filippo Crotti (2.7, Tc Padova) ritirato in svantaggio 6-4, 3-0, e nel turno decisivo Federico Cantoni (2.6, Ct Albinea e numero 4 del tabellone) 6-3, 6-1.

Entrato nel tabellone finale, Calcagno è stato stoppato con un doppio 6-4 da Mattia Lotti (2.5 del Ct Riva).

