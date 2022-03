E’ scattato il semaforo verde, nelle acque di Buggerru. Con questa espressione in gergo, inizia ufficialmente il periodo buono per dare avvio alle gare del Buggeru Surf Trophy, valido come prima tappa del campionato italiano juniores federale di surf da onda. Ci sarà il tempo di un mese, fino al 14 aprile, perché i giovani assi della tavola possano misurarsi con le onde sulcitane e portare a casa i titoli in palio per tutte le categorie giovanili: Under 12, 14, 16 e 18. Finora risultano iscritti alla competizione quasi sessanta atleti, ma il loro numero è destinato a crescere rapidamente.

“Abbiamo voluto proporre il contest all’inizio della primavera in modo da offrire l’atmosfera della Sardegna ad atleti ed accompagnatori, godere dell’inizio del clima mite e delle giornate più lunghe”, spiega Simone Esposito, presidente del Buggerru Surf Club e direttore di gara, “attendiamo la migliore mareggiata proveniente da maestrale, il campo gara individuato sarà tra le onde che frangono accanto al molo di Buggerru, ben conosciute dalla maggior parte degli atleti”. Per molti di loro, infatti si tratta di un ritorno. A metà gennaio, si erano contesi proprio nel mare di Buggerru i titoli italiani sempre juniores 2021.

