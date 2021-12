Finisce 77-7 la trasferta dell'Amatori Capoterra sul campo del Piacenza, capolista del girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby.

Arbitraggio non all’altezza. “Una partita all’inizio condizionata dall’arbitro: non ci ha fischiato neanche un fallo a favore”, dichiara il coach di Capoterra Alejandro Eschoyez.

Niente alibi. “A parte questo, onore a loro per la vittoria, sono una buona squadra e domenica gli è riuscito tutto, mentre noi eravamo in cattiva giornata, come si vede dal risultato”.

Per il tecnico argentino è “un risultato difficile da digerire, che parla chiaro. Abbiamo fatto un lavoro difensivo e offensivo di bassissima qualità. Aggiungiamo anche l'ennesima trasferta lunga, che influisce sul campo. Ma, nonostante le cinque assenze, non voglio trovare scuse, perchè tutto ci può stare. Non ci resta che capire la lezione: è mancato in campo quello che serve per giocare a rugby, la grinta, la voglia, l'attitudine. Dobbiamo fare tutti un mea culpa, io in primis mi prendo le mie responsabilità, e vedere come uscire. Speriamo di rifarci domenica prossima: abbiamo una bella occasione di rivincita”.

