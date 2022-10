È stata la celebrazione di due uomini di Stato, sempre pronti ad agire per evitare il peggio: il carabiniere Gianni Falchi e il poliziotto Alberto Mura, entrambi di Porto Torres, hanno lasciato un segno nella storia del pugilato turritano e non solo.

Un avvicendarsi di emozioni e gesta pugilistiche in omaggio al brigadiere Falchi, scomparso lo scorso anno a 49 anni a causa di un infarto e il ricordo di Mura, a dieci anni esatti dalla morte, hanno determinato il successo della manifestazione pugilistica interregionale Sardegna-Lombardia che si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 5 a 2. Negli intervalli una lunga cerimonia di consegna omaggi per onorare la memoria di coloro che anche quando liberi dal servizio e in abiti civili hanno onorato la divisa.

Il luogotenente Giuseppe Denegri ha consegnato a Daniela Maselli, la vedova del militare Falchi, una targa ricordo da parte della compagnia dei carabinieri di Porto Torres, omaggio anche ad Anita Fancello, vedova di Mura, comandante della polizia scomparso, a cui il Boxing Club dedicherà a dicembre una tre giorni di eventi. Nove gli incontri ufficiali presentati dallo speaker federale Angelo Di Fraia nella serata organizzata dall’Asd Turris Battista Martellini, in cui Falchi era tra i dirigenti sportivi più apprezzati. I primi due confronti hanno visto salire sul ring gli atleti di casa Antonio Vacca (Youth) e Francesco Pinna (Junior), vittoriosi nei confronti dei rispettivi avversari Matteo Serra e Marco Rauti. La tensione sale nel terzo incontro Junior finito in parità tra Mattia Ghirighelli (Testudo Lombardia) e Alessandro Cafaro (Elmas Boxe), l’antipasto al match nella stessa categoria che ha visto vincere Matteo Fagone (Boxe Pavia) su Giuseppe Nardi (Boxing Group Team). Parità anche tra Amin Mostafa (Francis Boxe) e Filippo Minniti (Boxing Erittu), sempre Junior.

La seconda parte della manifestazione si è aperta con la sfida Youth che ha messo di fronte Samuel Ibba (Hurricane) e Antonio Tamponi (Aurora Calangianus), che hanno dato vita ad un match combattuto e spettacolare, finito con la vittoria della squadra lombarda che ha riequilibrato il risultato. Gli avversari passano in vantaggio nella sfida Youth tra Antonio Cortesi (Pugilistica Brianza) e Mattia Spada (Turris Martellini), protagonista il primo di una raffica di colpi subiti dall’atleta di casa.

Nella categoria Elite i pugili sardi subiscono due sconfitte, match combattuti fino all’ultimo che hanno segnato la vittoria di Aleandru Bindar Cristinel (Southpaw B. Lombardia) contro Kewin Lauwers (Boxing T. Erittu) e di Esteban Pasquato Elia (Thudor Boxe) contro Marco Masia (Boxing Group Sesa). Fuori programma nella categoria Junior, Nicolò Bionda (Aurora Calangianus) ha perso su Gabriele Massa (Pugilistica Sarroch), mentre Antonio Barbagallo (Turris Martellini) ha avuto la meglio su Vincenzo Conte(Erittu Boxe), infine nella Youth, Pietro Sanna (Accademia Nord Ovest) ha vinto la sfida su Simone Demuro (Aurora Calanginus).

