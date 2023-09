L’inizio del titolo italiano dei Super Gallo di Matteo Lecca è un thriller. La bilancia che fa le “bizze” e segna 300 grammi in più del limite consentito: 55 chili e 600 grammi.

Via un’ora e mezza sulla corda per tirare giù il peso (liquidi, in questi casi) in eccesso. Alle 19 il nuovo verdetto: 55 chili e 100 grammi. Il titolo italiano dei pesi supergallo può finalmente cominciare. Domani al Compartimento 8 di Monserrato (l’ex hangar) da una parte Matteo Lecca, pugile cagliaritano di grandissimo talento, dall’altra il lombardo Iuliano Gallo si contenderanno il vacante titolo della categoria. Un incontro molto atteso a Cagliari e Monserrato: nessuno negli ultimi anni è stato in grado di focalizzare l'entusiasmo popolare come quello in programma domani sera (primo gong alle 19.30).

Un derby italiano con in palio il titolo italiano, una boccata d'ossigeno per il movimento isolano che (a parte Cristian Zara, da poco campione italiano dei pesi Gallo e prossimo sfidante per il titolo dell’Unione Europea) non vive uno dei suoi momenti migliori.

Indubbiamente il match si presenta di straordinario interesse, anche perché si ignorano i limiti veri dei contendenti, che arrivano a questa sfida imbattuti. Il cuore degli attesi mille spettatori batterà per Matteo Lecca, cagliaritano, del quartiere di Is Mirrionis, una laurea quasi in tasca in Scienze Motorie. “Combattere davanti al “mio” pubblico è un grande onore per me”, dice Lecca dopo le operazioni thrilling di peso. “Da due anni inseguo il titolo italiano, finalmente l’occasione è arrivata grazie agli organizzatori e al comune di Monserrato. Finalmente combatterò davanti al pubblico di casa”. Che match sarà? Difficile dirlo, ma è lo stesso Lecca a spiegare che “sarà durissimo. Ma io sono pronto. Perché questo titolo lo voglio”.

