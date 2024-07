Il turritano Roberto Mura del Team Boxe Torres “Mario Muretti” sfida il croato Stanko Jermelic del Team Cukusic, in un match pro per i pesi massimi sulle quattro riprese da tre minuti ciascuna. E’ il ritorno della grande boxe in piazza Umberto I, sabato dalle 20 nel cuore della città di Porto Torres, una serata evento dal titolo “Boxando in Piazza”, organizzata dalla Asd Boxing Club “Alberto Mura” con la collaborazione della ASD Boxe Torres " Mario Muretti". Diciotto tra i migliori giovani pugili che giungeranno in città dal resto della Sardegna saranno i protagonisti nei nove incontri IBA in programma. Sul ring, allestito davanti al palazzo comunale, l’esordio casalingo nella categoria Junior di Maria Chiara Coghene del Boxing A.Mura (54 kg) contro Claudia Corosu del Boxing Club Sassari. Nella stessa categoria anche la sfida tra Christian Mameli del Team Erittu e Luca Piras del Gsa Burruni (48 kg), Simone Furriolu, altro atleta del Boxing A.Mura seguito dai maestri Isidoro Tinteri e Battista Calvia, sfiderà Mattia Goia della Turris Martellini (57 kg) e infine Stefano Porcu del Boxing Sassari contro Andrea Carboni del Gst Martellini (56 kg). Tre i match per la categoria Youth: Diego Garau della Boxe Torres affronterà Fabiano Canu della Corner Gym (75 kg); Simone Murgia della Boxe Torres contro Salvatore Lepori della Turris Martellini (57 kg) e Simone Murgia della Boxe Torres su Angelo Esposito. Per la Elitè impugneranno i guantoni Luis Pons Giron della Boxe Torres vs Nicolò Gallitelli della Turris Martellini (75 kg) e Lorenzo Mura di Gp Algherese contro Cesare Nardi di Corder Gym (67 kg). Al termine, nel gran galà all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo, l’incontro tra professionisti, con l’atleta di casa Roberto Mura, 36 anni, da venti sul ring e uno score da dilettante di 38 incontri, di cui 16 vittorie, 11 sconfitte e 11 pareggi. La manifestazione inserita nel cartellone dell’Estate Turritana e patrocinata dal comune di Porto Torres verrà trasmessa in diretta su Directa Sport Live in collaborazione con Stiv Sport.

