Il grande tennis mondiale è di casa in Sardegna. Questa volta al femminile. Il match di qualificazione della Billie Jean King Cup by Bnp Paribas 2022, l'ex FedCup, si disputerà ad Alghero, nel fine settimana di Pasqua.

15 e 16 Aprile. Il campo centrale del Tc Alghero ospiterà la sfida tra Italia e Francia, testa di serie numero 2 della massima manifestazione mondiale femminile. La Nazionale vincente si qualificherà per le 2022 Finals.

Italia e Francia si sono incontrate undici volte, con tre vittorie azzurre. L'ultimo match si è tenuto nel 2016 a Marsiglia, con il 4-1 transalpino.

Il green set del campo centrale algherese fu già teatro, nel 2007, della vittoria azzurra per 4-1 contro il Lussemburgo nel match valido per il Gruppo 1 della Zona Europa/Africa, mentre ospiterà per la prima volta una sfida delle azzurre.

