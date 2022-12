Il recupero di domani sera (ore 21) tra Manitech Elmas e Sef Torres, valevole per la 7ª giornata, chiuderà il 2022 della C Silver di basket, che poi si fermerà fino al prossimo 7 gennaio.

Indipendentemente dal risultato, a passare il Natale e il capodanno in vetta alla classifica saranno il Sant’Orsola Tavoni e la Ferrini Delogu Legnami, appaiati a quota sedici punti ma coi sassaresi avanti in virtù della differenza canestri e i quartesi che hanno già osservato il secondo turno di riposto della fase a gironi.

I biancoverdi di coach Daniele Cocco hanno centrato fin qui otto successi in dieci gare, arrendendosi solo all’Uri nella terza di campionato (92-86) e proprio ai leoni arancioneri nella quinta (92-64). Poi, la Delogu Legnami ha ingranato e ripreso il ritmo avuto nelle stagioni precedenti.

A dare sicurezza al gruppo sono lo staff tecnico, coach Daniele Cocco e Nicola Elia, che conoscono molto bene l’ambiente, e i veterani Maurizio Pedrazzini, Mauro Graviano, Gionata Putignano e Matteo Salone, il cui rendimento sta garantendo alla Ferrini vittorie certe e riferimenti per i giovani del roster e del vivaio. E l’obiettivo è continuare sulla stessa strada fino alla fine.

“Siamo partiti un po’ in sordina e nelle prime giornate abbiamo fatto molta fatica e giocato male quattro o cinque partite, ma adesso le cose stanno andando diversamente”, ha sottolineato Maurizio Pedrazzini, numero 10 biancoverde. “Vogliamo arrivare al momento clou della stagione in buona condizione e in buona posizione, vincere senza sprecare troppe energie e per ora ci stiamo riuscendo. Ora arriva la pausa, speriamo di non perdere il ritmo. I nostri ragazzi stanno crescendo bene, si impegnano e ci danno molto: in partite così meritano tutto lo spazio possibile. Il Sant’Orsola è molto duro, gioca molto bene e con noi è la squadra più forte”.

Anche il presidente Alberto Zoncheddu ha tirato le somme e il suo bilancio di fine anno è positivo: “Daniele Cocco conosce bene l’ambiente, ed è affiancato da Nicola Elia che da ex capitano è fondamentale. I senior danno sicurezza e si sta creando un bel clima con i 2006 e 2007, come Pisu e Cambedda, che hanno trovato spazio in prima squadra, mentre mancava l’infortunato Vadilonga. Siamo contenti della C Silver e dell’U17, che sta giocando il campionato U17 Eccellenza, ma non solo. Abbiamo la palestra piena, bimbi e ragazzi di tutte le età, senza dimenticare la prima femminile. Siamo soddisfatti e continuiamo a lavorare”.

