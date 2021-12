È partito il countdown in vista del weekend cestistico, con diversi impegni cruciali nei campionati regionali di Serie D e Promozione.

Serie D. Il match clou della nona di andata è in programma sabato, in terra oristanese, tra Oristano Basket, in gran forma, che ospita un’altra big del torneo, il Genneruxi. In palio le primissime posizioni: gli oristanesi, vincendo aggancerebbero proprio gli avversari, mentre il Genneruxi punta la prima posizione occupata dall’Astro. Astro che, domenica, attende la visita dell’Assemini, ancora a secco di punti. Dietro rimangono alla finestra San Salvatore Selargius e Sennori; la prima scenderà in campo domenica contro Elmas, mentre i secondi ospiteranno, domani, il Carbonia. Chiude il quadro delle gare l’incrocio tra San Sperate e Nautilus Coral. Il programma completo: Sennori-Carbonia, sabato, ore 18.30; Oristano Basket-Genneruxi, domani, ore 18; San Sperate-Nautilus Coral Alghero, sabato, ore 18.30; San Salvatore-Elmas, domenica, ore 20; Astro-Assemini, domenica, ore 18.30. Riposa Azzurra Oristano.

Promozione. Con la Sulcis Spes Sant’Antioco che riposa, al sud l’ottava di andata regala l’incrocio tra le due più accreditate inseguitrici, Poetto e Sinis. Impegno esterno, in casa dello Spirito Sportivo, per un’altra formazione che ha mostrato grande condizione nelle ultime uscite, il Carloforte. Al nord, invece, il programma della settima giornata propone le interessanti sfide tra la capolista Aurea Sassari e l’ostico Demones Ozieri e tra Santa Croce Olbia e 80&Co. Basket. Il programma completo dei due gironi. Girone Sud (8° di andata): Poetto-Sinis, domenica ore 20; Serramanna-Sinnai, domenica ore 19; Spirito Sportivo-Carloforte, domenca ore 19; Su Planu-Basket Quartu A, lunedì ore 20.45; Basket Quartu B-Jolly Dolianova, domenica ore 20.15. Girone Nord (7° di andata): Arzachena-Gabetti Masters, domenica ore 18; Nuoro-Macomer 2.0, giovedì 09/12 ore 21; Dinamo 2000-Olimpia Olbia, sabato ore 18; Santa Croce Olbia-80&Co. Basket, sabato ore 19.30; Aurea Sassari-Demones Ozieri, domenica ore 18; CMB Porto Torres-Ichnos Nuoro, domenica ore 19.

© Riproduzione riservata