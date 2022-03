Il badminton sardo continua la sua inarrestabile ascesa. Biagio Pierno, dopo il terzo posto conquistato nel torneo Grand Prix “Magna Grecia” di Agropoli (SA) nella categoria assoluti lo scorso 20 marzo, ha centrato il gradino più alto del podio nel torneo Superseries di Malles (BZ) nella categoria Junior nel singolare maschile la scorsa domenica 27 marzo.

Il successo. In finale ha sconfitto il suo amico e compagno di allenamenti Thomas Bianchi, atleta del BC Genova che da quest’anno si è trasferito in Sardegna per studiare ed allenarsi nel centro tecnico territoriale di Maracalagonis, sotto la guida del tecnico nazionale, ex atleta Fiamme Oro e della Nazionale Italiana, Rosario Maddaloni. Thomas Bianchi ha vinto entrambe le discipline del doppio maschile e del doppio misto. Un vero e proprio “en plein” per due ragazzi che hanno fatto una scelta di vita coraggiosa per inseguire i loro sogni, trasferendosi a vivere e studiare in Sardegna, Biagio presso l’Istituto Tecnico “Martini” di Cagliari, Thomas presso il Liceo “Pitagora” di Selargius, per allenarsi a tempo pieno nel palazzetto dello sport di Maracalagonis. Proprio qui, grazie a un progetto nato in ambito scolastico, che sta permettendo a decine di bambini delle scuole di praticare questo sport bellissimo, sta crescendo e prendendo forma qualcosa di molto più grande, un sogno che l’anno scorso ha portato la squadra campidanese a sfiorare il trionfo nel massimo campionato alla sua prima partecipazione, perdendo solo la finale di strettissima misura contro Bolzano.

Il prossimo impegno. Il prossimo 2 e 3 aprile la squadra sarda cercherà di staccare il pass per i playoff di Milano del 14 e 15 maggio per giocarsi la rivincita della scorsa stagione. Nel frattempo Biagio e Thomas scaldano i motori per proporsi per un posto stabile in prima squadra.

