Un ritorno alle competizioni ufficiali a metà, con diversi incontri in programma rinviati, ma è stata pure sempre una ripartenza quella della Serie D regionale di basket.

Il campo. Sono due le gare disputate, delle 5 originariamente inserite in calendario. Nelle partite giocate da registrare la sfida combattuta di Alghero, tra i padroni di casa della Nautilus Coral ed Elmas. A vincere sono gli algheresi, per 79-76, in rimonta. La cronaca, infatti, ha visto gli ospiti, allenati da Marco Benucci, partire forte e allungare nei primi minuti, grazie alla vena realizzativa del cecchino Di Ciaula (9 punti nel primo quarto), e chiudere sul 17-24 del 10’. Nella seconda frazione non cambia lo spartito e i masesi arrivano sul +10 alla sirena dell’intervallo (37-47). Al rientro dal riposo lungo la compagine algherese cambia ritmo e, trascinati da Bertolini, ribaltano il risultato, fino al 58-57 del 30’. Nell’ultimo quarto grande equilibrio, anche se alla fine la spunta il quintetto allenato da Peppe Mulas. Top scorer della sfida è Bertolini, della Coral, con 26 punti. Per la Coral è la quinta vittoria stagionale, che vale l’aggancio alla zona centrale della classifica. Nell’altra partita in programma l’Oristano Basket vince la sua sesta gara stagionale espugnando il parquet dell’Assemini per 51-65. Oristanesi sempre avanti nel punteggio, con i padroni di casa sempre in scia, pronti a sfruttare un eventuale passaggio a vuoto avversario. All’intervallo il punteggio segna 26-36 per il quintetto allenato da Roberto Sar. Al rientro dagli spogliatoi Assemini riduce il divario, fino al 45-50 del 30’. Negli ultimi 10’, infine, nuovo allungo di Deligia e compagni che chiudono sul 51-65. Ospiti trascinati dal tandem Deligia-Masala, autori di 18 punti a testa. Per Oristano un’importante iniezione di fiducia in vista del derby oristanese del prossimo weekend.

I rinvii. Tre le gare non disputate. Per una di queste l’attesa sarà breve; Sennori e San Salvatore, infatti, giocheranno mercoledì 16 alle 20.30, mentre per le altre due sfide (Azzurra-Genneruxi e Astro-San Sperate) ci sarà ancora da attendere per la data ufficiale del recupero. Riposava il Carbonia.

© Riproduzione riservata