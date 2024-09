L'Italia batte 4-3 la Germania al tempo supplementare e si qualifica per i quarti di finale dell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei.

Decisiva la rete di Fabio Sciacca a 16” dalla fine dell'extra-time.

Domani, alle 18, gli azzurri (secondi a quota 5 punti) sfidano la capolista a punteggio pieno Spagna (5-2 oggi sull'Estonia) per il primo posto del girone A.

Sempre domani, ma alle 16.45, torna in campo l'Italia femminile opposta all'Ucraina.



Italia-Germania 4-3.

Italia: Casapieri, Josep, Giordani, Remedi, Zurlo, Paterniti, Genovali, Sciacca, Alla, Fazzini, D’Agostino, Andriani. Ct Del Duca.

Germania: Ebener, Engelhardt, Olli, Peterson, Sand, Widmann, Baaske, Thurk, Kaufmann, Baasch, Hoeveler, Poburski. Ct Brandlmaier,

Arbitri: Vladimir Tashkov (Bul), Matthieu Dor (Fra), Vitalij Gomolko (Lit).

Reti: 5’st Genovali, 3’tt Baaske (G), 7’ Peterson (G), 9’ Giordani (I), 1’ts Fazzini (I), 2’ Olli (G), 11' Sciacca.

