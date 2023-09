Il Cagliari esordisce nella Women's World Winners Cup 2023, il Mundialito per club iniziato oggi nei campi alllestiti sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero, battendo 13-1 le californiane del Santa Cruz.

Per le rossoblu, cinque reti di Privitera, due di Vecchione e Rina, uno per Dominguez, Pisa, Todaro e Naticchioni,

CAGLIARI – SANTA CRUZ 13-1

Cagliari: Costantini, Dominguez, Vecchione, Privitera, Naticchioni. Todaro, Pisa, Rina. Coach Manuel Perra.

Santa Cruz: Sammi, Amy, Julia, Jasmyn, Bianca. Tori, Nicole, Amy, Tracy, Samantha, Rachel. Coach Tanner Akol.

Reti: 2' Privitera, 4' Dominguez, 5' Pisa, 10' Vecchione, 11' Todaro, 12' Naticchioni, 12' Privitera,2'st Vecchione, 2'st Bianca, 2'tt e 3'tt Privitera, 5'tt e 6'tt Rina, 8'tt Privitera.

