Sarà un altro fine settimana intenso per i protagonisti sardi del mondo dei motori, impegnati su tutti i fronti, dai kart ai rally, dagli slalom alla velocità in circuito.

Rally. Comincerà domani il 37º Rally di Sanremo Storico, valido per l’Italiano Rally Auto Storiche e per la Coppa Europea Fia. Tra gli iscritti, anche il pilota algherese Sergio Farris e il navigatore gallurese Giuseppe Pirisinu (Porsche 911 Sc), in corsa per il 4º raggruppamento, e Leopoldo Di Lauro e Franco Nuvoli (Sierra Cosworth), algheresi portacolori del Team Bassano. Il programma di domani prevede 78,12 km cronometrati articolati in 3 speciali da ripetere 2 volte (Colle d’Oggia, Langan e Passo Teglia), quello di sabato altri 64,41 km crono, spalmati su 5 prove (doppio passaggio sulla Vignai e uno sulle Bignone, Coldirodi e Orlando Dallava).

Karting. Dopo aver messo in bacheca il titolo regionale Karting Aci Sport nella X 30 Senior, vincendo le prefinali e le finali in tutte le date in calendario, il quindicenne Giorgio Basoli è pronto per una nuova sfida. Domenica 16 il pilota cagliaritano sarà impegnato alla 21ª finale Internazionale Easykart, nella categoria Bmb Challenge, come pilota ufficiale dello Jesolo-Technology Kart. Teatro della finale mondiale il Circuito di Franciacorta, a Castrezzato, in provincia di Brescia.

Magliona. La penultima prova del Master Tricolore Prototipi porterà invece, per la prima volta, Omar Magliona al Mugello. Le due gare, la prima alle 11.55 di sabato e la seconda alle 12.35 di domenica, saranno determinanti per la scalata alla vetta del Gruppo Cn che il sassarese sta compiendo per potersi poi giocare tutte le chance nel round di finale di Misano, fissato per il 6 novembre. Magliona, che al volante della Norma M20 Fc Honda classe Cn2 ha già ottenuto 120 punti in virtù delle 4 vittorie in 8 gare, ha 18 lunghezze da recuperare sul primo, impresa non impossibile tenendo conto che in palio ci sono ancora 100 punti. Al via, sul circuito toscano, ci saranno altri 20 piloti.

Slalom. Il penultimo round del Campionato Delegazione Sardegna Aci Sport si correrà domenica. Il 2º Slalom Città di Oliena - Memorial Franco Sale, organizzato da Osilo Corse in affiancamento con Oliena Motorsport, ha registrato 59 iscritti, tra cui Enrico Piu ed Enea Carta, primo e secondo nell’assoluta e protagonisti di un combattuto finale di stagione. La gara, che prevederà una ricognizione e tre manche, si disputerà lungo la strada S.C. Sa Trave, dal km 2,3 al km 0,593, ricavando così un tracciato di 2,99 km con 12 postazioni di birilli e una variante.

© Riproduzione riservata