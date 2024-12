Ultimo turno prima della pausa natalizia nei tornei cestistici regionali.

Serie B Femminile. Si gioca l’ultima di andata. La capolista Antonianum andrà a far visita all’Astro. Tra le altre gare interessante l’incrocio tra Cus Cagliari e Nulvi. Le sfide in programma per l’undicesima, e ultima, giornata di andata: Astro-Antonianum, domani ore 18.30; Pallacanestro Nuoro-Il Gabbiano, domenica ore 18; Cus Cagliari-Basket Nulvi, domenica ore 18; San Salvatore-Elmas, domenica ore 18; Mercede Alghero-Virtus Cagliari (09/01). Riposa Su Planu.

Divisione Regionale 1. La prima della classe Demones Ozieri alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta di sette giorni fa contro l’Aurea Sassari, nella sfida casalinga contro la Isola Gas Terralba. Aurea che, invece, sarà ospite della seconda in classifica, il Carbonia. Il quadro della tredicesima giornata di andata: Demones Ozieri-Isola Gas Terralba, domani ore 17.30; Sap Alghero-San Sperate, domani ore 18.30; Iglesias-Elmas, domani ore 18.30; S.B. Carbonia-Fisiokons Aurea Sassari, domani ore 18.30; Genneruxi-Basket Mogoro, domani ore 18; Oristano Basket-San Salvatore, domenica ore 18.30; Astro-Atletico Cagliari, domenica ore 18.30.

Divisione Regionale 2. Già giocata Sinnai-Cus Cagliari, nel girone Sud, sfida di alta classifica vinta dalla compagine universitaria per 62-65, le altre squadre in campo da oggi fino a lunedì. Sud. Il programma dell’undicesima di Andata: Sinnai-Cus Cagliari 62-65; Primavera Gonnosfanadiga-Pol. Marrubiu, stasera ore 21; Jolly Dolianova-Elmas, domenica ore 18; La Casa del Sorriso Su Planu-Carloforte, domenica ore 19; Serramanna-Assemini, domenica ore 18; Genneruxi-Condor Monserrato, domenica ore 19; Beta-Poetto, lunedì ore 21; San Salvatore-Azzurra Oristano (15/01). Nord. La decima giornata di Andata: Virtus Olbia-Olimpia Olbia (rinv); New Basket Ploaghe-Masters Sassari, sabato ore 19.30; S.Elene-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18; Demones Ozieri-Macomer 2.0, domenica ore 18; Nova Pallacanestro La Maddalena-Innovyou Sennori, domenica ore 17. Riposa CMB Porto Torres.

© Riproduzione riservata