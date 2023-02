La Techfind Selargius, battuta 51-42 ad Ancona, ha incassato la quinta sconfitta nelle ultime sei gare, ed è rimasta quota 20 punti nella classifica del Girone Sud della A2 femminile di basket. Domani occhi puntati sul Cus Cagliari, impegnato alle 15 nello scontro salvezza sul campo delle Panters Roseto. Per le cussine, ultime, una vittoria significherebbe l’aggancio in classifica.

La gara. Avanti 3-7 dopo 3’ di gara, la Techfind si è ritrovata a inseguire le marchigiane, trascinate da Albanelli. Chiuso il primo quarto sotto 20-15, le giallonere non sono riuscite a ricucire ma hanno contenuto parzialmente le padrone di casa impedendo che portassero il vantaggio in doppia cifra prima dell’intervallo (32-23). La terza frazione si è aperta coi canestri di Aispurua e Granzotto, due dei tre che il San Salvatore segnerà in 10’. Non farà meglio l’Ancona, che ne siglerà 5. I primi minuti dell’ultima frazione vengono sfruttati dalle Girls per portarsi sul +16 (47-31), fuga contenuta dalle selargine, che si sono riavvicinate fino al 51-42 finale in Srot, Mura e Pandori.

Ancona-Techfind Selargius 51-42

(20-15; 12-8; 9-6; 10-13)

Basket Girls Ancona: Rimi 6, Bona 5, Mataloni 10, Albanelli 13, Maroglio 4, Pierdicca, Pelizzari, Gianangeli 3, Garcia ne, Mandolesi, Pelliccetti 3, Yusuf 7. Allenatore Luca Piccionne.

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 9, Mura 4, Granzotto 6, Ceccarelli 6, Srot 10, Pandori 3, Pinna, Vargiu 4, Valenti ne, Corongiu ne. Allenatore Simone Righi.

