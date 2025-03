Nessuna sorpresa nella 6ª giornata di ritorno della Serie C Unica di basket maschile. Tutte le prime quattro squadre della classifica vanno a segno, a cominciare dalla capolista imbattuta Sennori: in casa del Sant'Orsola, la squadra di Gabriele Piras trova la doppia cifra di vantaggio già al 10’ e poi controlla il match, centrando la 16ª vittoria in altrettante gare giocate (87-74).

Alle spalle dei romangini c’è sempre l’Olimpia Cagliari, che in alcuni frangenti soffre in casa di un’intraprendente Dinamo B (avanti di 5 punti a metà gara), ma alla fine riesce a girare l’inerzia nell’ultimo periodo e a imporsi al PalaSerradimigni sul 73-67.

Non stecca nemmeno la Ferrini Pisano Arredamenti, che al PalaSant’Elena domina la Coral Alghero, trascinata dai canestri di Graviano e Salone, e si conferma al terzo posto (94-81).

Meno agevole, ma comunque convincente, l’affermazione interna del Veliero Calasetta: dopo un primo tempo equilibrato, i tabarchini di Frisolone allungano il passo nella ripresa e centrano un altro successo, grazie ai 46 punti della coppia Amoruso-Russo.

Nella zona centrale della classifica, importante vittoria interna per la Torres, che grazie a un finale in crescendo riesce a spegnere le resistenze di un buon Cus Sassari. Riposava la Sirius Nuoro.

Torres-Cus Sassari 83-81

Sef Torres: Trucchetti 14, S. Casu 10, Raffo 7, Angius 10, Tanda ne, Giordo, Piredda 5, Panai 4, Vasselli 7, E. Casu 26, Pazzola. Allenatore Carlini

Cus Sassari: Onali ne, Dongu 2, Chessa 11, Ruiu ne, Spanu 7, Cecchini 11, Piras 8, Lizzeri 21, Idini 12, Canu ne, Gaio 2, Demartis 7. Allenatore Sassu

Parziali: 19-20; 35-46; 59-63

Calasetta-Antonianum 94-81

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 3, Russo 26, S. Zucca 9, Graaf 10, Amoruso 20, Rombi, Salis 13, Penoni, Mattana 4, Mpeck 9. Allenatore Frisolone

Antonianum Quartu: E. Piras, Pirisi, G. Piras 2, Putignano 29, Ruggeri 2, Tiragallo 6, Biggio 4, Jordan 6, Onnis 6, Medda ne, Carrucciu 15, Orrù 11. Allenatore Atella

Parziali: 24-22; 47-43; 75-62

Dinamo B-Olimpia 67-73

Dinamo Sassari B: Macciocu, Meschini 14, Marongiu, Denti 4, Giua 5, Patrick ne, Pitirra 13, Motroni 2, Pompianu 8, Barabino 9, De Rosas 1, Cubeddu 11. Allenatore Mura

Olimpia Cagliari: Tocco 21, Di Ciaula 14, Chessa 2, Serra 13, Corsi 5, Palazzi 2, D’Elia 10, Scanu 4, Terrosu 2. Allenatore Zucca

Parziali: 14-12; 34-29; 50-50

Ferrini-Coral 83-58

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 4, Pedrazzini 10, Graviano 22, Murru ne, Saba 3, Gambella, Pisu 2, Fois ne, Fancello 13, Dessì ne, Salone 19, Marras 10. Allenatore Fioretto

Coral Alghero: Cesaraccio 2, Monte 4, Tilloca, Sahud 25, Fumanti 5, Musso 12, Manunza 2, Ibba, Cherchi 5, Scalise 2, Busi, Simula 1. Allenatore Longano

Parziali: 24-15; 45-25; 66-44

S. Orsola-Sennori 74-87

Tavoni Sassari: Bergdolt 17, Vargiu, Manca 20, Bertolini 7, Aroni 2, Peruzzi 8, Cuccu 2, Cugia, Usai 3, Scanu Manunta 3, Cipriano 8, Gueye 4. Allenatore Porcu

Innovyou Sennori: Cordedda 18, Puggioni ne, Spano 7, Mat. Cabras 2, Werlich 19, Marreu, Tola 4, Pisano 15, S. Piras 5, Hubalek 17, Mar. Cabras ne, Fiesoli. Allenatore G. Piras

Parziali: 15-25; 38-50; 57-75



Classifica: Sennori 32, Olimpia 24, Ferrini e Calasetta 22, Nuoro 16, Coral e Torres 14, Antonianum, Cus Sassari e Sant'Orsola 8, Dinamo B 2.

