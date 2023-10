Aggancio in vetta. Nel quinto turno della Serie C Unica, l'Olimpia Cagliari supera in via Pessagno l'Antonianum (73-58) e raggiunge a quota 8 punti la Ferrini Delogu Legnami, ferma per il turno di riposo. Dopo una gara equilibrata, a fare la differenza è stato il finale in crescendo dei giovani "Pumas", autori di un parziale complessivo di 41-23 nel secondo tempo. Ottime le prove realizzative di Piras (18) e Pili (16) per i cagliaritani.

Si ferma, invece, la marcia della matricola Innovyou Sennori, che a Elmas accusa una partenza falsa (19-7 per i masesi nei primi 10 minuti) e non riesce più a recuperare nonostante gli sforzi di Cordedda e Pisano (30 punti in due), finendo poi sconfitta per 62-59. Per la squadra di Benucci, in doppia cifra vanno Di Ciaula (19), Serra (18) e Carrucciu (11).

Rotonda affermazione anche per Il Veliero Calasetta, che mette sul piatto della bilancia i suoi trascinatori Werlich (17) e Salis (17), manda a referto tutti gli effettivi scesi in campo, e regola senza troppi patemi (80-60) una Torres penalizzata dalle assenze (rotazione a soli 8 uomini).

C'è maggior fortuna per l'altra formazione in orbita Dinamo Sassari: l'Academy Alghero di coach Mura, infatti, sbanca il parquet del Cus Sassari (70-74) rimontando dopo il -7 iniziale e i 30 punti incassati nel primo quarto. Protagonista il solito Enrico Casu, a referto con 21 personali.

Senza storia, infine, il match tra il Sant'Orsola e l'Astro, con gli arancioneri che mettono in piedi un primo periodo da 38 punti realizzati e mettono ghiaccio la pratica già al 20' sul 61-22. Il secondo tempo serve solo per determinare il risultato finale, che segna un rotondo +40 per i sassaresi (107-67). Protagonista assoluto con Puggioni, con 33 punti.

Calasetta-Torres 80-60

Il Veliero Calasetta: D. Zucca 3, Mattana 7, Barreiro 12, S. Zucca 4, Werlich 17, Boi 3, Porricino, Ivaldi 6, Paddeo 11, Salis 17, Rombi ne. Allenatore Magiera

Sef Torres: Raffo 3, Biolchini 14, M. Piredda 4, N. Pisano 7, Canu 10, S. Piredda 10, Cabras 9, Panai 3. Allenatore Carlini

Parziali: 21-17; 39-27; 58-44

Cus Sassari-Academy Alghero 70-74

Cus Sassari: Dongu 2, Spanu 21, Onali, Campus 2, Cecchini 13, Piras 3, Demartis, D’Elia 24, Canu ne, Gaio 2, Ruiu. Allenatore Sassu

Dinamo Academy: S. Casu, Denti 3, Obino 2, Pitirra 9, Giua 8, E. Casu 21, Vasselli 16, Barabino 2, Fall 2, Mura, Cubeddu ne, Desole 11. Allenatore Mura

Parziali: 30-23; 39-42; 57-61



Elmas-Sennori 62-59

Manitech Elmas: Biggio 2, Secci 3, Podda 2, Oppo, Boi ne, Di Ciaula 19, Olla 3, Vadilonga 4, Boetti, Pinna, Serra 18, Carrucciu 11. Allenatore Benucci

Innovyou Sennori: Nieddu ne, Corrias 3, Cordedda 15, S. Piras 7, Doneddu ne, M. Piras 9, Marreu 1, Pisano 15, Bertolini ne, Presta, Cabras ne, Medda 9. Allenatore G. Piras

Parziali: 19-7; 30-23; 48-42



Sant’Orsola-Astro 107-67

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 3, Vargiu 11, Manca 12, Puggioni 33, Ledda 3, Serra 14, Aroni, Desole 12, Fara, Gueye 2, Scanu Manunta 8, Fancello 9. Allenatore Porcu

Astro Cagliari: Susini 2, Manca 2, A. Bonacci 6, Balia, Kalz 11, Sanciu 16, L. Bonacci 11, Badellino 4, Poma 7, Bonomo 8. Allenatore Frau

Parziali: 38-10; 61-22; 76-55

Olimpia-Antonianum 73-58

Olimpia Cagliari: Piras 18, Tocco 11, Piana, Motzo 5, Palazzi 6, Dessì ne, Frattaroli 5, Arena, Chessa 8, Pili 16, Pandori, Corsi 4. Allenatore Zucca

Antonianum Quartu: Astara 3, Pau 3, Pirisi 2, Piras 6, Tiragallo, Saddi 12, Dessì ne, Jordan 15, Onnis 9, Piludu 8, Mattana ne. Allenatore Bogo

Parziali: 20-17; 32-35; 49-42

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 8, Olimpia Cagliari 8, Sant'Orsola Sassari 6, Calasetta 6, Dinamo Academy Alghero 6, Innovyou Sennori 4, Torres 4, Manitech Elmas 4, Cus Sassari 2, Antonianum 2, Astro 0.

