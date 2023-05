Sarà la Sef Torres ad affrontare la Ferrini Delogu Legnami nella finale playoff della C Silver di basket. I sassaresi, che avevano perso gara1 81-66 e dominato gara2 con un netto 89-59 finale, ieri sera hanno chiuso la serie mettendo a referto un pesante 53-74 sul parquet de Il Veliero Calasetta. Decisivo il primo quarto, in cui i turritani hanno scavato il solco portandosi sul 9-27 in 10’.

La Sef Torres. “È stata una gara 3 che ci riempie di gioia perché, quando a inizio anno ci siamo dati l’obiettivo della finale, nessun addetto ai lavori ci prendeva seriamente, poiché ritenuti troppo giovani e inesperti”, ha ricordato il coach Roberto Zucca. “Il 1º quarto è stato pressoché perfetto, grazie a una difesa intensa e un attacco fluido e corale. Un gap che poi è stato irrecuperabile dalla squadra di casa. Con grande orgoglio posso dire che questa è la vittoria del gruppo e non dei singoli. Una squadra che si vuole bene per davvero e non di facciata come succede tante volte nello sport.Tutti son pronti ad andare in battaglia per il compagno e questo per un allenatore è la cosa più bella in assoluto. In una parola, questi ragazzi sono clamorosi. Sabato inizierà la serie di finale contro Ferrini e noi abbiamo ancora tanta voglia di stupire e divertirci”.

Il Calasetta. Bilancio finale di coach Danilo Magiera, che dopo aver chiuso in crescendo la stagione regolare, tanto da classificarsi al secondo posto, ha visto i propri ragazzi disputare un playoff positivo e arrendersi solo in gara3 della semifinale. “Sono stati più bravi di noi e hanno segnato più di noi, che ci siamo adeguati al loro gioco e non siamo riusciti ad arginarli. Ci siamo disuniti e, anche siamo rientrati per due volte a -7, nel secondo e nel terzo quarto, non siamo riusciti a fare di più”, ha svelato il coach dei tabarchini. “Avremmo voluto regalarci qualcosa di inaspettato, anche se già arrivare in semifinale lo era stato, e dunque il rammarico di non essere andati oltre c’è. Oggi non si può essere contenti, ma a freddo ci si potrà rendere conto di aver fatto un’ottima stagione, ma non sta a me dirlo. Voglio però sottolineare la prestazione di tutti i miei ragazzi. Werlich, Pipiciello e Barreriro sono quelli che stanno sulle prime pagine, come è ovvio che sia perché hanno esperienza, punti nelle mani e hanno avuto modo di affinare quel qualcosa in più nelle giovanili e nel proprio percorso di crescita. Rendo merito a tutti, da Stefano Zucca, che negli ultimi due anni è cresciuto in maniera esponenziale, gioca in un ruolo non suo e dà l’anima per la squadra della sua cittadina, a Lorenzo Vigo, che ha dato moltissimo ma purtroppo non è stato a disposizione quanto avremmo voluto, e Gigi Porricino, che ha saltato questa serie per infortunio. Ci sono ragazzi che hanno accumulato poco minutaggio ma che sono stati sempre presenti, in partita e in allenamento, e ci hanno permesso di arrivare fin qui. Parlo di Davide Vigo, classe 2005, e dei 2007 Giuseppe Cosentino e Diego Zucca. E di altri due 2008 che in allenamento ci hanno permesso di avere i numeri giusti. Una parola anche per lo straniero Rocas, che ha faticato ad ambientarsi ma ha dato tutto quello che ha potuto e siamo felici. Ovviamente il mio non è un addio, sono stato molto bene e spero di restare qui a lungo”.

Calasetta - Sef Torres 53 - 74

(9-27; 14-13; 17-14; 13-20)

Il Veliero Calasetta: Zucca D., Barreiro 19, Pipiciello 6, Cosentino, Zucca S. 7, Werlich 11, Porricino ne, Vigo L. 8, Jodkevicius 2, Vigo D. Allenatore Danilo Magiera.

Sef Torres: Dore 14, Martis, Biolchini 1, Pintus ne., Basoli 6, Spano 12, Piredda M., Raffo ne, Desole 11, Pisano 18, Cabras 3, Palazzi 9. Allenatore Roberto Zucca.

