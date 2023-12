Continua a passo spedito la marcia dell'Esperia Cagliari. Nell'ultimo turno d'andata della Serie B Interregionale la squadra di Manca regola Ferentino a Monte Mixi con il punteggio di 84-66 e porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Partita controllata in lungo e in largo dai cagliaritani, che dopo un avvio fulminante hanno controllato con maturità i tentativi di rimonta dei rivali, staccandoli definitivamente nel terzo periodo.

Il sesto successo stagionale porta la firma del croato Ivan Kucan, ancora decisivo con 23 personali a referto. Ma i granata hanno potuto contare su un'altra, solida prova di squadra, testimoniata da un tabellino ben distribuito: ben dieci dodicesimi dei giocatori schierati a referto, infatti, sono riusciti ad andare a segno, compresi i giovanissimi Tocco e Mercenaro.

Continua, dunque, la scalata alle posizioni di vertice per Villani e soci, che in attesa delle gare della domenica agganciano la Carver in sesta piazza.

La gara. L'approccio dei padroni di casa è aggressivo, con un 12-1 di parziale che mette subito in difficoltà gli avversari. Ferentino prova a rimettersi in scia approfittando della vena offensiva di Gerlero e Ciarpella, ma l'Esperia tiene sempre saldamente l'inerzia in mano (+8 alla pausa lunga sul 32-24) e al rientro in campo produce lo strappo decisivo grazia a un break di 29-14 che piega definitivamente le resistenze avversarie (61-38 al 30'). Gli ultimi 10 minuti sono pressoché ininfluenti: i granata vincono senza patemi e continuano la loro rincorsa ai piani alti della graduatoria.

Esperia-Basket Ferentino 84-66

Esperia Cagliari: Cabriolu, Mercenaro 2, Kucan 23, Floridia 8, Potì 8, Villani 5, Frattaroli, Thiam 11, Picciau 9, Locci 7, Tocco 1, Sanna 10. Allenatore Manca

Basket Ferentino: Serra 3, Collalti 2, Rossi 8, Galuppi 7, Liberati, Polselli 1, Ciarpella 14, Gerlero 13, Rullo 9, Bisconti 9. Allenatore Miglio

Parziali: 16-7; 32-24; 61-38

