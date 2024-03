Nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Femminile di basket, si impone l’Antonianum in casa del San Salvatore Selargius per 56-59. Per le quartesi è la 16esima vittoria della stagione che consolida il terzo posto al termine della regular season.

Per le selargine, invece, è il nono stop stagionale. Nonostante fosse superflua per la classifica finale (Antonianum certa della terza piazza, così come il San Salvatore della quinta posizione), la sfida è stata combattuta ed equilibrata. Dopo il vantaggio ospite dei primi 10’ (13-19), le padroni di casa reagiscono e impattano all’intervallo (28 pari). Al rientro il San Salvatore cerca di prendere il largo (48-42 al 30’), ma il quintetto allenato da Tony Atella reagisce e ribalta la situazione nell’ultima frazione.

Miglior realizzatrice della gara è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 22 punti. Da sabato il via ai playoff. Gli accoppiamenti dei quarti di finale: Virtus-Su Planu; Cus Cagliari-Elmas; Antonianum-Astro; Mercede-San Salvatore.

