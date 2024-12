È l’Antonianum Quartu a imporsi nello scontro al vertice con il San Salvatore Selargius, per 68-51, nel recupero della sesta giornata di andata del campionato di Serie B Femminile di basket. Una vittoria che permette alla compagine quartese di andare in testa solitaria.

La gara. Nella sfida giocata ieri sera, l’Antonianum comanda sin dalle prime battute (23-12 al 10’). Nella seconda frazione il divario si allarga ulteriormente, fino al +18 dell’intervallo, in favore delle padrone di casa (41-23). Spartito che non cambia nel terzo quarto, fino al +27 del 30’ (60-33). Negli ultimi 10’ le selargine accorciano il divario, chiudendo sul -17 finale. Miglior realizzatrice della sfida è Demetrio Blecic, dell’Antonianum, con 27 punti. Per le ragazze allenate da Fraghì è l’ottava vittoria stagionale (in altrettante gare), che vale la prima posizione solitaria. Le selargine, alla seconda sconfitta stagionale, ora inseguono (con una gara in più disputata) in seconda posizione.

Antonianum Quartu – San Salvatore Selargius 68-51

Antonianum: Dotta 6, Saba 6, Fraghì, B. Ruggeri, Pacilio 2, Fadda, Pili 3, Ljubenovic 22, Beato, Demetrio Blecic 27, Mainas 2, Spolitu. Allenatore Fraghì.

San Salvatore: Melis 7, Vargiu 3, Lapa 5, Ingenito 14, A. Ruggeri 2, Congiu 8, Miceli, Piras 3, Porcu 9, Pirina. Allenatore Massa.

Arbitri: Beltramini e Atzeni.

Parziali: 23-12; 41-23; 60-33.

© Riproduzione riservata