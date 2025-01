Netto successo del Cus Cagliari nel recupero dell’ottava giornata di andata del torneo di Serie B Femminile di basket. Sconfitta la Mercede Alghero per 84-47. Per le cagliaritane è il nono successo stagionale che vale il terzo posto solitario in classifica.

La gara. Avvio bruciante delle universitarie che portano il loro vantaggio sul +18 al 10’ (28-10). Cus Cagliari che non abbassa la guardia nel corso del secondo quarto e, anzi, aumenta il ritmo andando al riposo lungo avanti sul 49-23. Nella seconda parte prosegue il trend del quintetto allenato da Federico Xaxa che amplia il margine fino al +37 finale. Al termine dei 40’ di gioco, la miglior realizzatrice della gara è Poddighe, del Cus, con 16 punti personali.

I tabellini.

Cus Cagliari-Mercede Alghero 84-47

Cus Cagliari: Brun, Poddighe 16, Caldaro 15, Saias 8, Pinna, Lai 11, Gagliano 7, Meloni 4, Cassai 10, Scanu 2, Salvemme 6, Corso 5. Allenatore Xaxa.

Mercede Alghero: Maugeri, Kjolchevska 3, Derekyuvlieva 4, Cherchi 2, Coni 4, Cavallero 4, Peana, Silanos 3, Moro 12, Murgia 15. Allenatrice Monticelli.

Arbitri: Curreli e Laconi.

Parziali: 28-10; 49-23; 67-31.

