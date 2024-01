Nessuna sorpresa nel torneo di Serie B Regionale di basket femminile. Continua la marcia incontrastata della Virtus Cagliari, seguita dal Cus Cagliari. Rinviata, invece, la sfida tra Antonianum Quartu e Astro.

La capolista. Il quintetto allenato da Fabrizio Staico raggiunge quota 15 vittorie in altrettante partite, travolgendo il Basket Quartu per 116-31. Partita senza storia, con le virtussine che hanno già 22 punti di vantaggio al 10’ (29-7). All’intervallo il divario è sul +30 (51-31) che aumenta, poi, sempre più fino alla sirena finale. Nella Virtus, la miglior realizzatrice è Rabchuk con 25 punti.

L’inseguitrice. Non molla la presa il Cus Cagliari che si impone contro il Nulvi per 94-39. Margine ampio già dopo il primo quarto (28-10), incrementato fino al +27 dell’intervallo (48-21). Nella seconda parte di gara la compagine guidata da Federico Xaxa prosegue la sua progressione fino al 94-39 finale. Tra le universitarie da segnalare i 21 punti firmati da Caldaro.

I colpi esterni. Vittorie in trasferta per Mercede Alghero e San Salvatore Selargius. Le algheresi espugnano il parquet della Chelu Coffee&More Elmas per 45-72. Ospiti che allungano sul +15 all’intervallo (17-32). Le padroni di casa al ritorno in campo dopo il riposo lungo reagiscono a riducono il divario fino al 35-44 del 30’. L’ultima frazione è di nuovo sotto il controllo delle ospiti, che allungano di nuovo e chiudono sul +27 finale. Top scorer è Pysmennyk con 27 punti. Vince anche il San Salvatore, sul campo del Condor, per 54-66. Sfida equilibrata, con le selargine avanti all’intervallo di 5 punti (27-32). Nella ripresa primo allungo sul +10 del 30’ (42-52) fino al 54-66 finale. Migliore marcatrice della gara è Miceli, del San Salvatore, con 19 punti.

© Riproduzione riservata