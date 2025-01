Weekend di recuperi nel campionato di Serie C Unica maschile di basket. Durante la terza sosta del campionato, a scendere in campo sono stati Innovyou Sennori e Torres nel "remake" dell'ultima finale regionale. Al PalaSerradimigni, il successo è andato ai biancoverdi di Piras, che dopo un avvio equilibrato sono progressivamente scappati via nel punteggio approfittando dei 32 punti di Jiri Hubalek. Non è bastato, dall'altra parte, il rinforzo Trucchetti, arrivato "in prestito" dalla prima squadra della Dinamo Sassari. L'Innovyou resta dunque capolista imbattuta del massimo campionato sardo con 10 vittorie su 10.

Vince anche la Sirius Nuoro, che nel recupero dell'11° turno contro l'Antonianum si impone per 90-83. Partenza lanciata (subito +14) e difesa caparbia del vantaggio per i barbaricini, guidati dalla produttività offensiva del trio Canu-Doglio-Mariani, autore di 65 punti comolessivi. Vani, dall'altra parte, i 23 di Putignano.

Classifica: Sennori 20, Olimpia 16, Ferrini, Calasetta e Nuoro 12, Torres 10, Coral 8, Sant'Orsola e Antonianum 6, Cus Sassari 4, Dinamo B 0.

Nuoro-Antonianum 90-83

Sirius Nuoro: Dama, Mariani 24, Carone, Goddi ne, Canu 19, Radakovic 7, Zidda, Spina ne, Puddu 11, Doglio 22, Assui 7. Allenatore Puddu

Antonianum Quartu: E. Piras, Pirisi ne, G. Piras 10, Putignano 23, Ruggeri 2, Tiragallo 4, Biggio, Pau ne, Jordan 16, Onnis 11, Carrucciu 13, Orrù 4. Allenatore Atella

Parziali: 34-20; 44-44; 64-60



Torres-Sennori 79-98

Sef Torres: Trucchetti 21, S. Casu 3, Raffo 12, Angius, Tanda, Giordo, M. Piredda 6, Pisano 12, Vargiu 5, S. Piredda 19, Panai 1, Pazzola. Allenatore Carlini

Innovyou Sennori: Cordedda 19, Puggioni 8, Spano 8, Merella 10, Werlich 10, Marreu 2, Tola 4, Pisano 5, Hubalek 32, Busia. Allenatore Piras

Parziali: 27-27; 42-50; 59-73

