Sono entrate nel 2025 in modi diametralmente opposti. Mentre la Nuova Icom Selargius ha annichilito una big della Serie A2 Femminile come Empoli, irrompendo nuovamente in zona playoff, la Sardegna Marmi Cagliari ha salutato le ultime chance di qualificazione alla Coppa Italia perdendo nettamente in casa della corazzata San Giovanni Valdarno.

A prendersi la copertina, nell'ultimo turno, è stato il San Salvatore, travolgente al PalaVienna contro la Scotti (69-50 il punteggio alla sirena finale). Un risultato di prestigio maturato grazie a una prova di grande intensità: «Quando giochiamo in casa mi aspetto sempre di vincere», commenta il tecnico Vasilis Maslarinos, «questa prestazione ha confermato che il successo di un mese fa contro un'altra squadra di vertice come San Giovanni Valdarno non è stata frutto di un colpo di fortuna. Se ci crediamo, possiamo battere chiunque. Abbiamo preparato bene la partita, dobbiamo continuare così. Adesso ci riposiamo, poi penseremo alla trasferta in casa di Torino. Procediamo un passo alla volta».

Sconfitta senza drammi, invece, per la Virtus Cagliari, tradita anche dalla pesante assenza della pivot Chiara Cadoni. In terra toscana non è bastata un'ottima El Habbab da 21 punti: «Non ci nascondiamo», dice Fabrizio Zirone, vice allenatore della squadra biancoblù, «abbiamo iniziato la gara un tantino scariche, ma è una cosa normale per squadre che affrontano trasferte difficili. Siamo moderatamente contenti e soddisfatti, soprattutto perché le ragazze, nei due quarti finali, hanno giocato alla pari al cospetto di una squadra che oggettivamente è eccezionale, lunga in tutti i sensi: nelle rotazioni, lunga di “taglia” con tanti talenti e soluzioni, ben allenata e, soprattutto giocava in casa. Nonostante tutto le ragazze hanno dato una buona prova di carattere. Negli spogliatoi, al riposo, abbiamo chiesto loro di non disunirsi. Hanno risposto bene facendo davvero una buona partita. Segnali super positivi con un gruppo soddisfacente ed entusiasmante. Siamo contenti».

Il calendario non è amico delle virtussine, che nel prossimo turno se la vedranno con un'altra capolista come Costa Masnaga: «Prepareremo la sfida cercando di curare i dettagli. Siamo consci di dover affrontare una formazione eccezionale, di cui conosciamo il valore per averla affrontata e, guardando la classifica lo si capisce», conclude.

