È partito il conto alla rovescia in vista dell’inizio del campionato regionale di Promozione di basket. Non ancora decisa la data di inizio del girone Nord, ufficiali invece quelle del girone Sud.

Girone Sud. Le indiscrezioni, alla fine, sono confermate. Saranno 14 le squadre al via del girone unico meridionale. La formula prevede una prima fase con gare di andata e ritorno. L’inizio ufficiale nel weekend che va da venerdì 21 a domenica 23 ottobre, mentre la conclusione è fissata per la prima settimana di maggio. A seguire i playoff tra le prime 8. Al via diverse new entry rispetto alla scorsa stagione (Genneruxi, Terralba, Iglesias) che, con un tocco di gioventù, cercheranno di mettere il bastone tra le ruote a compagini di grande esperienza come Sinis (finalista lo scorso giugno contro Carloforte), Poetto, Panda, Basket Quartu, Serramanna, Siliqua e Sinnai. Conferme anche per Condor Monserrato, Beta, Spirito Sportivo e Jolly Dolianova. Ecco il programma del primo turno: Genneruxi – Condor; Poetto – Sinis; Terralba – Basket Iglesias; Siliqua – Beta; Panda Monserrato – Spirito Sportivo; Basket Quartu – Jolly; Serramanna – Sinnai.

Girone Nord. Le 10 compagini al via ancora non conoscono la data ufficiale di inizio della regular season, ma continuano ad allenarsi per non farsi trovare impreparate al via. Intanto, le indiscrezioni indicano tra le favorite la Demones Ozieri, che ha costruito un roster pronto per la scalata alla serie D. In panchina è ufficiale l’arrivo di Giangiorgio Cadoni. Cadoni potrà contare su elementi del calibro di Luigi e Giovanni Longu, Francesco Biosa, Giuseppe Coradduzza, Giovanni e Andrea Serra. La Demones dovrà fare i conti con le migliori della scorsa stagione, pronte a loro volta ad un torneo più ambizioso rispetto al passato: i nomi sono quelli di Pallacanestro Nuoro, CMB Porto Torres, 80&Co. Ozieri, Aurea Sassari, Ichnos Nuoro e Basket Arzachena. A queste si aggiungono le novità Sant’Orsola, Nulvi, e New Basket Tempio. Gli elementi per un campionato spettacolare ci sono tutti, ora c’è solo da attendere il via, previsto per la fine di ottobre.

