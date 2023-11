Riparte oggi il lungo weekend di partite nei campionati regionali di basket.

Serie B Femminile. Turno casalingo per la capolista Virtus Cagliari che attende la visita del Su Planu. Il big match, però, è ad Alghero, tra le padroni di casa della Mercede e l’Antonianum Quartu (rispettivamente terza e seconda). La nona giornata di andata: Virtus Cagliari-Su Planu, domani ore 18; Mercede Alghero-Antonianum, domani ore 19; Basket Quartu-Astro, domani ore 19.30; Condor-Nulvi, domani ore 18; Chelu Coffee&More Elmas-Cus Cagliari, domenica ore 17. Riposa San Salvatore.

Divisione Regionale 1. Dopo lo scossone in classifica registrato in settimana, domani in campo per l’ottava di andata. La capolista Carbonia va a far visita al San Sperate. Alle spalle scontro diretto tra le seconde, La Casa del Sorriso e San Salvatore. Il programma delle partite: Klass Basket Coral-Oristano Basket, domani ore 18; Demones Ozieri-Basket Iglesias, domani ore 18.30; Genneruxi-Astro, domani ore 18; San Sperate-Carbonia, domani ore 19.30; Atletico Cagliari-Terralba, domenica ore 18.30; La Casa del Sorriso-San Salvatore, domenica ore 20.30.

Divisione Regionale 2. Con gli anticipi di oggi al via il lungo weekend. Si giocherà solo nei gironi del Sud. Nel girone A riposa la capolista Mogoro, mentre nel B il Carloforte va a far visita al Madas Siliqua. Il girone Nord, invece, scenderà nuovamente in campo nel primo fine settimana di dicembre. Il quadro delle partite. Girone A: Primavera Gonnosfanadiga-Serramanna, oggi ore 21; Azzurra Oristano-Marrubiu, domani ore 18.30; Beta-Genneruxi, domani ore 18.15; Basket Quartu-Sinnai, domenica ore 18. Riposa Mogoro. Girone B: Carbonia-Condor, oggi ore 21.30; Madas Siliqua-Carloforte, oggi ore 20; Spirito Sportivo-Jolly Dolianova, domenica ore 19; Poetto Gruppo Ena-Su Stampu Assemini, domenica ore 20.30. Riposa Su Planu.

