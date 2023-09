Continuano le novità nelle compagini di “Divisione Regionale 1”, la ex Serie D, in vista dell’inizio della stagione.

In casa Demones Ozieri, per esempio, è stato annunciato il nuovo arrivo di Mirko Pilo, giocatore di esperienza che ha calcato i parquet delle categorie superiori per anni. Dopo gli inizi al Basket 90, infatti, gioca con Dinamo Sassari, Robur Sassari, Edera Bakkus, Accademia Sestu, Ferrini Quartu, Esperia Cagliari e in varie occasioni al Sant’Orsola Sassari. Tra le conferme, invece, spiccano quelle di Fabio Polo e Vincenzo Bittau, dopo quelle di coach Cadoni e capitan Longu.

Scendendo di un gradino, all’ex campionato di Promozione, da quest’anno denominato “Divisione Regionale 2”, diverse compagini hanno annunciato la loro partecipazione e i primi acquisti. Al Sud, prenderà parte al torneo il Basket Mogoro, dopo qualche stagione di assenza, che ha ufficializzato anche le presenze, nel proprio roster, di Fabrizio Piras (classe ’91 e un passato ad altissimi livelli in C e D regionale) e Carlo Angei (classe ’97, in arrivo dalla Vitalis San Gavino).

Sarà al via anche l’Assemini che, dopo l’esperienza in Serie D e aver rinnovato le cariche sociali, ha annunciato l’arrivo di Tonio Canalis in panchina (dopo l’ottima scorsa stagione allo Spirito Sportivo e prima ancora nella Scuola Basket Cagliari). Al Nord, invece, prosegue la costruzione del roster in casa Aurea, con gli arrivi di Riccardo Doro (ex CMB Porto Torres e Dinamo 2000), Steven Payano e Alessandro Langiu (ex Sant’Orsola). Conferme, invece, per capitan Michele Goddi, Alessandro Pacifico, Daniele Della Valle, Giovanni Bettiol e Andrea Casu.

