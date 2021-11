Nonostante il maltempo che ha interessato la Sardegna lo scorso weekend, si giocano la maggior parte delle partite nei due gironi del torneo di Promozione regionale di basket.

GIRONE SUD – Nella terza di andata, aggancio in vetta del Poetto sulla Sulcis Spes Sant’Antioco che deve rinviare la sfida contro il Carloforte. Il Poetto vince per 64-59 contro il Basket Quartu A. In avvio allungo cagliaritano, fino al 36-26 dell’intervallo. Al rientro i quartesi accorciano il divario (46-43 al 30’). Finale combattuto, ma il Poetto tiene la testa avanti portando a casa la vittoria. Top scorer è Pisu, tra i padroni di casa, con 18 punti. Colpo esterno del Sinnai, che vince a Siliqua per 62-78. Buon avvio della squadra di casa, ma gli ospiti passano nel secondo quarto (31-36 al 20’). Break decisivo sinnaese negli ultimi 10’. Miglior realizzatore della serata è Ghiani del Siliqua, autore di 20 punti. Prima vittoria stagionale per lo Spirito Sportivo Cagliari, nell’anticipo contro il Jolly Dolianova, superato per 58-53. Chiude il quadro del turno la netta vittoria del Serramanna contro il Basket Quartu B, per 69-47. La compagine del Medio Campidano vince con una progressione nell’arco dei 40’. La doppia cifra di vantaggio arriva al 20’ (36-25), ma il divario continua ad allungarsi fino alla sirena finale. Miglior marcatore dell’incontro è Pooli, del Serramanna, con 15 punti.

GIRONE NORD – Match di cartello quello che ha visto opposti Santa Croce Olbia e Pallacanestro Nuoro. Al termine di una sfida combattuta si impongono gli olbiesi per 66-63, grazie soprattutto a un parziale loro favorevole nelle battute finali. Nelle altre due gare disputate, nette vittorie di Demones Ozieri sul campo della Ichnos Nuoro (43-80) e Aurea Sassari in casa contro Arzachena (86-23).

© Riproduzione riservata