In vista dei playoff proseguono gli scontri diretti per assicurarsi il miglior piazzamento possibile, nei due gironi regionali del campionato di Promozione di basket.

Sud. Testa a testa per la prima posizione tra Basket Iglesias e Spirito Sportivo. Al momento guidano gli iglesienti che battono 39-80 il Jolly e mantengono 2 lunghezze sulla compagine cagliaritana. Del blitz sul parquet di Dolianova è grande protagonista Trincas, miglior realizzatore con 23 punti. Lo Spirito Sportivo, invece, espugna il campo del Condor per 45-62, grazie ad un decisivo ultimo quarto (dal 40-38 del 30’ al 45-62 della sirena finale). Top scorer della gara è Pongelli, del Condor, con 16 punti. Nelle altre gare da segnalare la bella vittoria del Sinnai contro il Sinis (71-53 il finale). Il quintetto allenato da Tony Atella, trascinato dai 27 punti di Boi, ottiene la quarta vittoria di fila, che la porta al terzo posto. In chiave playoff da segnalare le vittorie di Beta e Basket Quartu. I primi si impongono in casa del Genneruxi per 47-78 (Frau il migliore di giornata con 29 punti), mentre il Basket Quartu supera il Terralba per 88-63. Perde, invece, il Poetto, sul campo del Serramanna, per 67-59.

Nord. Non perde un colpo la Demones Ozieri che ottiene la ventesima vittoria stagionale nella quinta giornata della fase a orologio. Successo sul campo dell’Arzachena (35-71) nella sfida tra la prima e l’ultima. Contesa già chiusa all’intervallo (24-45 al 20’) e ozieresi che hanno potuto ruotare tutti i giocatori a referto. Nella Demones, Serra è il migliore con 13 punti. Alle spalle vince la Pallacanestro Nuoro, nel derby con l’Ichnos, per 64-84. Top scorer della gara, tra gli “ospiti”, Avila e Fancello, con 18 punti. Nella corsa verso i playoff, vittoria dell’Aurea Sassari, contro il S. Orsola, per 71-63. Colpo esterno, infine, del CMB Porto Torres, sul parquet dell’80&Co. Basket Ozieri, per 70-79.

