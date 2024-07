Quaranta team iscritti per un totale di 160 atleti, pronti a darsi battaglia in una tra giorni ricchissima di basket e divertimento: sono questi i numeri dell'edizione 2024 del Torneo "3X3 Elite Sardinia Cagliari" che andrà in scena tra oggi e venerdì nel playground di via Rockefeller, davanti al PalaPirastu.

L'organizzazione, firmata dall'Asd Sardinia Events, ha allestito tornei per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18 maschili e femminili e, ovviamente, per i "pro". I vincitori delle competizioni giovanili potranno ottenere il pass per le finali regionali in programma a Sennori il prossimo 28 luglio, mentre i primi classificati tra i "pro" voleranno direttamente alle finali nazionali Cesenatico, che, a loro volta, apriranno le porte per i mondiali di Shanghai.

All'evento parteciperanno anche gli atleti con sindrome di Down delle associazioni Codice Segreto e Millesport.

