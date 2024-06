Due sardi in azzurro. A meno di un mese dall'inizio del Torneo Pre Olimpico in Portorico (2/7 luglio), il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha stilato il listone di 30 giocatori che prenderanno parte alle attività della Nazionale Senior maschile per l'estate 2024. Da questa lista, l'ex coach della Dinamo sceglierà giovedì 6 giugno i 18 azzurri che si ritroveranno a Trento dal 9 al 13 giugno.

Tra i papabili ci sono il play sassarese Marco Spissu, in forza a Venezia, e l'ala cagliaritana Sasha Grant, che ha giocato a Reggio Emilia.

Il raduno di Trento servirà per iniziare a lavorare sul gruppo che volerà a San Juan prima di inserire i giocatori di Milano e Bologna, coinvolgendo allo stesso tempo alcuni dei giovani più interessanti del panorama italiano. Una scelta che dà anche continuità al progetto "Green Team" varato lo scorso anno con le due partite in Spagna della squadra guidata da coach Edoardo Casalone, vice di Pozzecco nella Dinamo.

