Nel corso delle finali disputate ieri a Serramanna, Phoenix Sport Club Capoterra, nella categoria Gold, e Sinnai, in quella Silver, vincono il campionato Ragazzi MSP di basket.

Nel torneo Gold, la Phoenix Sport Club Capoterra ha conquistato il titolo superando nettamente nella finalissima l’Oratorio S. Antonio da Padova di Fluminimaggiore con il punteggio di 54-12.

La squadra di Capoterra, allenata da Antonello Puddu e trascinata da Matteo Jacopo Lasic, ha mostrato una netta superiorità tecnica. In semifinale la Phoenix aveva già battuto il Panda Monserrato per 64-20, mentre Fluminimaggiore aveva avuto la meglio sul Jolly Dolianova per 31-19. Nella finale per il terzo posto, il Jolly ha superato Panda 31-28.

La classifica finale del torneo Gold vede quindi al primo posto la Phoenix Sport Club Capoterra, seguita da Fluminimaggiore, Jolly Dolianova e Panda Monserrato. Per la Phoenix sono scesi in campo Luca Falchi, Federico Marras, Davide Manfredi Monni, Sofia Matta, Carlo Alberto Lasic, Clemente Christian Cesarini, Matteo Jacopo Lasic, Marta Scioni, Noemi Lai e Gaia Lampis.

Nel torneo Silver, invece, riservato alle ultime 3 classificate al termine della stagione regolare, il Sinnai Basket si è aggiudicato il primo posto grazie ai successi contro Basket Settimo (27-16) e Basket Serramanna (34-28).

I padroni di casa, vincenti su Settimo per 29-23, hanno chiuso al secondo posto, mentre la compagine settimese è salita sul terzo gradino del podio. Ecco il roster del Sinnai Basket che conquistato il titolo Silver: Leonardo Pisano, Edoardo Lai, Diego Schirru, Andrea Schirru, Davide Gatti, Stefano Ibba, Gabriele Piludu, Edoardo Cadelano, Emanuele Vargiu, Elia Spanu, Francesco Lecca, Nicolò Corda, Andrea Spiga, Alessandro Atzori, Alberto Carta e Simone Argiolas.

Al termine della manifestazione, Alberto Manca, responsabile del settore pallacanestro MSP, si è congratulato con la società locale per l’organizzazione dell’evento e ha ringraziato squadre e pubblico per aver tenuto un comportamento corretto e sportivo.

