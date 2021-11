Occasione di rivincita, anche se di fronte c'è la seconda forza del girone G. Mercoledì la Dinamo ospita il Friburgo al PalaSerradimigni (ore 20.30).

All'andata la squadra sassarese ha perso 100-81 per colpa del primo quarto choc: 33-13 per le svizzere. Un passivo che la formazione di Restivo si è trascinata fino alla conclusione nonostante i 48 punti della coppia americana Shepard-Lucas e i 10 punti a testa di Orazzo e Arioli. Nel Friburgo invece in evidenza la guardia slovena Kroselj, l'ala Giroud e la lunga Frogg: 74 punti totali.

Il Friburgo ha fatto pure il colpaccio sul campo del Tenerife, vincendo 74-66 con 26 punti di Kroselj e 21 di Giroud, che insieme hanno anche catturato 15 rimbalzi.

Questa volta la Dinamo punta ad avere un approccio più intenso al match per capire se può giocarsela sino alla fine. Da ricordare che sabato scorso la squadra sassarese non ha giocato per il rinvio del match a causa dell'impossibilità per Ragusa di raggiungere la Sardegna a causa del maltempo in Sicilia.

© Riproduzione riservata