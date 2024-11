La Sardegna Marmi Cagliari è sempre più la mina vagante dell'A2 Femminile. La squadra di Staico espugna anche il PalaVerde di Broni e centra il quinto successo consecutivo (sesto su 8 gare stagionali), consolidando la sua sorprendente terza posizione in classifica alle spalle di San Giovanni Valdarno ed Empoli.

Prestazione solida e convincente per le virtussine, trascinate dai 22 personali di Trozzola (con ben 23 tiri) e dai 16 di Valtcheva (100% da due).

La gara. Un primo quarto condotto sul filo dell'equilibrio si conclude con Morra che centra sulla sirena il canestro del +1 per Broni (12-11). Nella seconda frazione la Virtus appare più in palla e piazza un minibreak che le consente di allungare sul 17-12 al 13’. Naczk e Trozzola continuano a martellare e propiziano il primo massimo vantaggio (28-19)’. La reazione della compagine lombarda non tarda ad arrivare grazie Nasraoui, ma proprio sulla sirena, da lunga distanza, ci pensa ancora Trozzola a firmare la tripla che permette alla Virtus di andare al riposo lungo avanti sul 34-26.

Al rientro in campo Cadoni offre anche la doppia cifra di vantaggio sul 40-30. La Logiman non ci sta e risponde con un controbreak di 7-0 che riporta la contesa sui binari dell'equilibrio. Nazck, Trozzola e una indiavolata Valtcheva non impiegano troppo tempo per organizzare una risposta convincente, e all'ultimo mini intervallo la Virtus è ancora avanti (48-42).

Nell'ultima frazione le lombarde tentano il tutto per tutto, con Baldelli, Frigo e Turcinovic che scrivono la parità a 48. La Sardegna Marmi, però, non si spaventa, e grazie a una provvidenziale tripla di El Habbab torna sul +5 (55-50). Broni non si arrende e torna ancora a -1, ma negli ultimi possessi le cagliaritane trovano il guizzo decisivi: i canestri di Trozzola, Valcheva e due liberi di El Habbab fanno scorrere i titoli di coda sul match, consentento alla Virtus di piazzare il secondo blitz esterno della stagione.

Broni-Virtus Cagliari 60-64

Logiman Broni: Nasraoui 13, Turcinovic 18, Reggiani 1, Baldelli 8, Scarsi 2, Frigo 3, Carbonella ne, Russo ne, Buranella 2, Lisoni ne, Morra 13, Merli ne. Allenatore Magagnoli

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 14, Cadoni 4, Trozzola 22, Pellegrini Bettoli, El Habbab 5, Peric 3, Valtcheva 16, Vargiu, Gallus ne, Pasolini ne, Podda, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 12-11; 26-34; 42-48

