La Nuova Icom inizia il 2025 con una sfida stimolante: quella contro la Scotti Empoli, co-capolista della Serie A2 Femminile di basket. Lunedì 6 gennaio (ore 16) le giallonere ricevono al PalaVienna le toscane, che prima di cedere nel turno pre natalizio contro il Sanga Milano erano state capaci di inanellare ben 9 vittorie consecutive.

Il San Salvatore ha sfruttato la sosta per ricaricare le batterie dopo il ko nel derby del 20 dicembre in casa della Virtus, e ora vuole confezionare un altro colpaccio dopo quello ottenuto, quasi un mese fa, contro un'altra big come San Giovanni Valdarno: «Dopo la partita contro Cagliari ci sono state subito le vacanze», afferma la play selargina Samira Berrad, «abbiamo staccato la spina e resettato. È stata una brutta partita da parte nostra. Vogliamo ricominciare da zero, senza però dimenticarci le cose buone fatte finora, e quelle invece su cui dobbiamo lavorare. Siamo pronte per iniziare al meglio il nuovo anno».

Nel roster empolese figurano tanti elementi di rilievo: dall’esperta lettone Liga Vente a giocatrici affermate nella categoria come Colognesi e Castellani. Il San Salvatore, però, non ha alcuna intenzione di partire battuto: «Stanno vivendo un grande momento e che possono contare su un roster composto ottime giocatrici, seppur giovani», evidenzia, «dovremo concentrarci molto sulle nostre cose, cercare di esprimere al meglio il nostro gioco e cercare di sistemare alcune cose in difesa per riuscire a metterle in difficoltà il più possibile. Dovremo inoltre sfruttare il fattore campo e l'energia che tutte le volte ci trasmette il nostro fantastico pubblico: cercheremo di regalare loro la prima vittoria di questo 2025».

