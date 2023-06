Chiusa la stagione con la sesta volta in semifinale su undici playoff disputati, la società biancoblù inizia a programmare il futuro. Il tecnico Piero Bucchi 8contratto sino al 2025) e il general manager Federico Pasquini puntano anzitutto sulle conferme e sugli italiani per mantenere la struttura che ha disputato un ottimo girone di ritorno e i playoff scudetto.

Il play-guardia Stefano Gentile (contratto sino al 2025) sarà il nuovo capitano dopo l'addio al basket giocato di Jack Devecchi e Massimo Chessa. Sotto contratto anche l'ala Kaspar Treier e il pivot Ousmane Diop. A loro dovrebbe aggiungersi l'ala Tommaso Raspino che ha saputo ritagliarsi un ruolo da pscialista difensivo e giocatore di agonismo e atletismo.

Degli stranieri scontata la permanenza dell'ala Eimantas Bendzius che ha ancora due anni di contratto, si lavora per trattenere il play-guardia Dowe, diventato il leader della squadra, e la guardia-ala Filip Kruslin, buon difensore e tiratore che ha la duttilità tattica per incastrarsi in qualsiasi quintetto.

